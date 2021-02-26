"Аэрофлот" наймет консультанта для оптимизации тарифов с учетом COVID-19

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" планирует нанять консультанта для разработки мер по снижению эффекта пандемии COVID-19 на операционные и финансовые показатели компании. Среди таких мер – оптимизация тарифов на перевозку, следует из материалов сайта госзакупок.

Победитель конкурса должен будет предложить способы оптимизации "существующих тарифных групп в регионах РФ, СНГ, Европа, Ближний и Средний Восток с учетом ожидаемого изменения покупательских предпочтений в связи с распространением COVID-19", говорится в материалах. В частности, нужно определить целевой перечень услуг для каждой тарифной группы и региона присутствия "Аэрофлота", рассчитать "оптимальные уровни тарифных надбавок направлений "Аэрофлота" с целью максимизации финансового результата".

Среди других задач, описанных в конкурсной документации – разработка "оптимального подхода к восстановлению сети маршрутов "Аэрофлота" в условиях меняющейся эпидемиологической обстановки и прогрессивного восстановления нормального режима авиасообщения", рекомендации по работе с системой управления доходами.

За такие услуги "Аэрофлот" готов заплатить до 144,6 млн руб.