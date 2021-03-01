Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,9%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне дорожающей нефти (майская Brent превысила $65 за баррель в ожидании заседания ОПЕК+) и подъема фондовых индексов в Азии на фоне известий об одобрении нижней палатой Конгресса США пакета стимулов объемом $1,9 трлн; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,9%, при этом лидируют в росте перепроданные ранее АДР Ozon.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3365,06 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1424,72 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 74,14 рубля (-0,5 рубля), золото стоит $1751,4 за тройскую унцию (+1,3%).

Подорожали АДР Ozon (+4,4%), акции Polymetal (+2,6%), "Норникеля" (+2,1%), АФК "Система" (+1,5%), Сбербанка (+1% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), Московской биржи (+0,8%), банка ВТБ (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Россетей" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Подросли бумаги "ТГК-1" (+0,7%) на фоне выхода отчета за 2020 год по РСБУ: чистая прибыль выросла на 28,4% по сравнению с показателем 2019 года - до 6,763 млрд рублей. Выручка снизилась на 7,3% - до 84,158 млрд рублей.

Подешевели акции UC Rusal (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник позитивный. В США продолжается процесс одобрения стимулирующего пакета, что благотворно сказывается на сырьевых активах и сырьевых валютах. Индексы Азии выросли на фоне американских новостей. В Японии начинают постепенно смягчать карантинные меры. Активность в китайской экономике немного упала в феврале, но американских стимулов достаточно, чтобы данный легкий пессимизм компенсировать.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, рынки на неделе продолжат следить за ходом принятия нового пакета помощи американской экономике объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом. Кроме оценки положительного влияния данного пакета, который способен ускорить восстановление американской экономики, инвесторы продолжат оценивать возможные негативные последствия в виде разгона инфляции, что может оказывать давление на рынки на фоне ожидания более раннего начала сворачивания стимулирующей политики ФРС.

Важным фактором останется ситуация с распространением коронавируса. Дальнейшее замедление темпов пандемии будет позитивно влиять на настроения рынков, как и продолжение процесса вакцинации. Негативным фактором может выступить появление новых штаммов, что представляет угрозу для эффективности вакцин.

Утром в понедельник настроения на рынках оптимистичные, поводом к покупкам выступает прохождение в субботу плана Байдена в Палате представителей. Индекс МосБиржи попытается вплотную подойти к отметке 3400 пунктов, в дальнейшем внимание игроков переключится на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США, которые могут стимулировать дальнейший рост спроса на рисковые активы, включая российские акции. Однако под конец торгов возможна активизация продаж и некоторая коррекция, связанная с фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям, что не позволит индексу МосБиржи закрепиться выше 3400 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляет публикация финансовых результатов "Интер РАО" и "Детского мира".

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, западные фондовые площадки закрыли февраль на минорной ноте из-за фиксации прибыли инвесторами в технологических и связанных с сырьем акциях на фоне опасений роста инфляции и скачка доходностей облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник упала до 1,405% после роста до 1,6% в минувший четверг, поскольку вышедшие данные по предпочтительному индикатору инфляции ФРС показали сдержанное ценовое давление.

На неделе интерес представляет выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (понедельник), публикация экономического обзора ФРС по регионам "Бежевая Книга" (среда, 3 марта), заседание ОПЕК+ (четверг), выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на виртуальном саммите Wall Street Journal (четверг).

В США в понедельник выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за февраль, в среду Соединенные Штаты представят индекс деловой активности в секторе услуг от Markit, индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за февраль. В четверг США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за четвертый квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу в Штатах состоится публикация статистики по рынку труда.

В США в пятницу снизились индексы Dow Jones (-1,5%) и S&P 500 (-0,5%), подрос индекс Nasdaq (+0,6%), причем последний показал максимальное недельное падение (-4,9%) конца октября.

Неожиданное ускорение распродажи казначейских облигаций США в четверг вызвало скачок их доходности, что привело к падению фондового рынка и особенно акций технологических компаний, пишет MarketWatch. В четверг доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 13 базисных пунктов, до 1,51% - максимума более чем за год. В пятницу она снизилась до 1,43%. С начала года доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 50 базисных пунктов - резкий рост для показателя, который используется для определения ипотечных ставок и ставок автокредитов, отмечает CNBC.

Благодаря скачку доходности облигации становятся более привлекательными для инвесторов, чем акции. Акции технологических компаний, которые обычно имеют бОльшую задолженность и стоимость которых наиболее переоценена, особенно чувствительны к росту доходности облигаций.

Экономисты и менеджеры отмечают, что рынок облигаций реагирует на позитивные экономические данные на фоне вакцинации от COVID-19 и улучшение прогнозов ВВП. Однако эта тенденция может свидетельствовать о предстоящем ускорении инфляции, превышающем ожидания.

По данным Минторга США, доходы населения страны в январе выросли на 10% (максимум с апреля 2020 года), при прогнозах роста на 9,5%, а расходы выросли на 2,4% (максимум с июня 2020 года) при ожидавшемся повышении на 2,5%.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, китайский Shanghai Composite прибавляет 1,2%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%).

Палата представителей Конгресса США в минувшие выходные одобрила пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, предложенный ранее президентом страны Джо Байденом. План предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения, пишет The Wall Street Journal. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер, уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Предложенный Байденом план включает в себя увеличение минимальной заработной платы с $7,25 до $15 в час, и Палата представителей оставила этот пункт в одобренном ею законопроекте. Однако шансов на то, что он будет одобрен Сенатом, нет, пишет Bloomberg.

Демократы стремятся принять новый пакет стимулов до 14 марта, поскольку в этот день истекает срок действия некоторых видов федеральных программ помощи безработным.

С начала пандемии COVID-19 Конгресс одобрил уже несколько пакетов мер поддержки экономики, и новый план, как считают демократы, поможет стране вернуться к нормальному состоянию.

Республиканцы в основном выступают против законопроекта, считая его чрезмерно крупным, а также нерациональным, с учетом того, что экономика США уже восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что "терять время нельзя".

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут в преддверии встречи ОПЕК+ 4 марта, где будут обсуждаться квоты на добычу с апреля 2021 года.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $65,57 за баррель (+1,8% и -2,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $62,6 за баррель (+1,8% и -3,2% в пятницу).

Заседанию ОПЕК+ будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена.