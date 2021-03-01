Платежная дисциплина российского бизнеса вернулась к докризисным отметкам
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Уровень расчетов организаций со своими поставщиками практически вернулся в ноябре и декабре к показателям, существовавшим до начала пандемии, свидетельствуют оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Согласно выборочным данным "СПАРК-Интерфакс", в ноябре и декабре 2020 года доля счетов, оплаченных без просрочки, составила в России 68,2% и 66,3% соответственно. Счетов, оплаченных с просрочкой до 60 дней, было 25,7% и 21,9%. Доля счетов с просрочкой свыше 60 дней составила 6,1% и 14,8%. Это близко к уровням за аналогичный период 2019 года.
Динамика уровня расчетов с поставщиками в 2019-2020 гг.
|Сентябрь
|Октябрь
|Ноябрь
|Декабрь
|2020
|2019
|2020
|2019
|2020
|2019
|2020
|2019
|Счета, оплаченные без просрочки
|65,2%
|66,6%
|71,1%
|67,2%
|68,2%
|66,9%
|63,3%
|64,9%
|Счета, оплаченные с просрочкой до 60 дней
|24,9%
|24,8%
|23,1%
|24,4%
|25,7%
|24,4%
|21,9%
|19,6%
|Счета, оплаченные с просрочкой свыше 60 дней
|10,0%
|8,6%
|5,8%
|8,4%
|6,1%
|8,7%
|14,8%
|15,5%
Таким образом, данные за все месяцы четвертого квартала указывают на то, что "вторая волна" коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения, в отличие от весенней волны, уже не вызвали резкого роста неплатежей.
Эксперты связывают это с мерами по поддержке бизнеса, а также наличием у поставщиков эффективных механизмов для контроля рисков работы с отсрочкой платежа.
"Поставщики, которые уделяли особое внимание работе на условиях отсрочки платежа с контрагентами, внедряли дополнительный контроль за поступлением средств от контрагентов и давали четкие инструкции коллегам из коммерческого департамента, получили отличные результаты. Например, один из наших крупнейших международных клиентов в первый раз за последние несколько лет работы в России остался без просроченной дебиторской задолженности по итогам года", – делится наблюдениями коммерческий директор Coface Россия Алексей Фомичев.
"Мы со сдержанным оптимизмом смотрим на первый квартал. История с коронавирусом и отдельными ограничительными мерами еще не закончена, но если не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации и власти продолжат политику смягчения ограничений, есть потенциал к дальнейшему постепенному восстановлению. При этом нельзя исключать вероятности роста неплатежей, поскольку в первую очередь компании будут направлять получаемую прибыль на поддержание операционного функционирования бизнеса, а оплата ряду "некритичных" поставщиков может уйти на второй план", - отмечает эксперт.
Результаты проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) мониторинга "Состояние российской экономики и деятельность компаний" показывают, что ситуация с неплатежами хотя и остается напряженной, но стабилизировалась. На протяжении всего года неплатежи со стороны контрагентов мешали работе примерно одинаковому числу организаций – этот вариант ответа выбирали порядка трети респондентов. Для сравнения, в течение 2019 года цифры менялись в диапазоне от 25,8% до 46,1% в зависимости от квартала.
Мониторинг платежной дисциплины в рамках системы "СПАРК-Интерфакс" охватывает 800 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ. Информация о платежах компаний ежемесячно обновляется, что дает возможность получать оперативные данные о рисках задержки платежей по организациям, регионам, отраслям. Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно размещают в системе сами участники проекта. На основе этих данных рассчитывается Индекс платежной дисциплины, доступный через систему "СПАРК".