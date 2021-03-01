Платежная дисциплина российского бизнеса вернулась к докризисным отметкам

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Уровень расчетов организаций со своими поставщиками практически вернулся в ноябре и декабре к показателям, существовавшим до начала пандемии, свидетельствуют оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно выборочным данным "СПАРК-Интерфакс", в ноябре и декабре 2020 года доля счетов, оплаченных без просрочки, составила в России 68,2% и 66,3% соответственно. Счетов, оплаченных с просрочкой до 60 дней, было 25,7% и 21,9%. Доля счетов с просрочкой свыше 60 дней составила 6,1% и 14,8%. Это близко к уровням за аналогичный период 2019 года.

Динамика уровня расчетов с поставщиками в 2019-2020 гг.

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Счета, оплаченные без просрочки 65,2% 66,6% 71,1% 67,2% 68,2% 66,9% 63,3% 64,9% Счета, оплаченные с просрочкой до 60 дней 24,9% 24,8% 23,1% 24,4% 25,7% 24,4% 21,9% 19,6% Счета, оплаченные с просрочкой свыше 60 дней 10,0% 8,6% 5,8% 8,4% 6,1% 8,7% 14,8% 15,5%

Таким образом, данные за все месяцы четвертого квартала указывают на то, что "вторая волна" коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения, в отличие от весенней волны, уже не вызвали резкого роста неплатежей.

Эксперты связывают это с мерами по поддержке бизнеса, а также наличием у поставщиков эффективных механизмов для контроля рисков работы с отсрочкой платежа.

"Поставщики, которые уделяли особое внимание работе на условиях отсрочки платежа с контрагентами, внедряли дополнительный контроль за поступлением средств от контрагентов и давали четкие инструкции коллегам из коммерческого департамента, получили отличные результаты. Например, один из наших крупнейших международных клиентов в первый раз за последние несколько лет работы в России остался без просроченной дебиторской задолженности по итогам года", – делится наблюдениями коммерческий директор Coface Россия Алексей Фомичев.

"Мы со сдержанным оптимизмом смотрим на первый квартал. История с коронавирусом и отдельными ограничительными мерами еще не закончена, но если не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации и власти продолжат политику смягчения ограничений, есть потенциал к дальнейшему постепенному восстановлению. При этом нельзя исключать вероятности роста неплатежей, поскольку в первую очередь компании будут направлять получаемую прибыль на поддержание операционного функционирования бизнеса, а оплата ряду "некритичных" поставщиков может уйти на второй план", - отмечает эксперт.

Результаты проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) мониторинга "Состояние российской экономики и деятельность компаний" показывают, что ситуация с неплатежами хотя и остается напряженной, но стабилизировалась. На протяжении всего года неплатежи со стороны контрагентов мешали работе примерно одинаковому числу организаций – этот вариант ответа выбирали порядка трети респондентов. Для сравнения, в течение 2019 года цифры менялись в диапазоне от 25,8% до 46,1% в зависимости от квартала.

Мониторинг платежной дисциплины в рамках системы "СПАРК-Интерфакс" охватывает 800 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ. Информация о платежах компаний ежемесячно обновляется, что дает возможность получать оперативные данные о рисках задержки платежей по организациям, регионам, отраслям. Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно размещают в системе сами участники проекта. На основе этих данных рассчитывается Индекс платежной дисциплины, доступный через систему "СПАРК".