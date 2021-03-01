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"Вкусвилл" сократил чистую прибыль на 39% и отказался от выплаты дивидендов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" сократил чистую прибыль по РСБУ и отказался от выплаты дивидендов в 2020 году, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль ООО "Вкусвилл" по итогам прошлого года снизилась на 38,8% - до 1,834 млрд рублей с 2,995 млрд рублей в 2019 году - после роста в предыдущие два года.

Прибыль от продаж сократилась на 18,7%, до 3,265 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 36%, до 40,679 млрд рублей. В то же время коммерческие расходы подросли на 44,5% - до 37,414 млрд рублей.

Выручка ритейлера увеличилась на 38,2%, до 114,008 млрд рублей. По сравнению с динамикой 2019 года (+51,1%) рост замедлился.

В прошлом году компания не стала выплачивать дивиденды (впервые дивиденды были выплачены в 2019 году - 2 млрд рублей).

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в РФ. Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. С 2014 года Кривенко сконцентрировался на развитии "Вкусвилла".

Кривенко владеет около 87% долей в ООО "Вкусвилл", 12,2% долей - у структуры Baring Vostok (кипрской Moestino Investments Limited).

Вкусвилл

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