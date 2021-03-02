Финансовый регулятор КНР заявил о "пузыре" на мировых фондовых рынках

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Ралли фондовых рынков США и других стран напоминает "пузырь", и в конечном итоге они перейдут к коррекции, предупреждает Китайский комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью (CBIRC).

Глава регулятора Го Шуцин, которого цитирует Bloomberg, во вторник заявил, что американский и европейские рынки движутся в противоположном направлении по сравнению с экономикой.

Он также сказал, что "пузырь" на рынке недвижимости Китая остается относительно большим, поскольку многие покупают дома в качестве инвестиций или в спекулятивных целях, что "очень опасно".

Уверенное экономическое восстановление, скачок кредитования и опасения упустить возможность купить дом способствовали спросу на недвижимость в крупных китайских городах. Власти приняли ответные меры, включая новый механизм ипотечного кредитования. Несмотря на это, цены на жилье на вторичном рынке, который меньше регулируется государством, в январе подскочили на максимум за полтора года.

Китайские финансовые регуляторы пытаются ограничить внутренние риски, а также внешние негативные факторы на фоне расширение доступа для иностранного капитала, пишет Bloomberg. В январе CBIRC обещал "предупреждать систематические риски" после того, как регулятор ограничил предоставление банковских займов участникам рынка недвижимости, принял меры против теневой банковской деятельности и заявил об успешном сдерживании роста кредитования между физическими лицами (P2P).

"Денежно-кредитная политика Китая была не такой мягкой, как в США и Европе, - сказал исполнительный директор UOB Kay Hian Стивен Лян. - Комментарий (CBIRC - ИФ) создаст еще большую обеспокоенность по поводу дальнейшего ужесточения (ДКП - ИФ)".

Азиатские рынки акций снизились на заявлении Го Шуцина, гонконгский индекс Hang Seng во вторник упал на 1,2%.

"Тот факт, что Пекин называет ралли иностранных рынков "пузырем", не поддерживает настроения на бирже Гонконга", - отметил глава исследований Core Pacific-Yamaichi Кастор Пан.