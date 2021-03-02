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Объем торгов на всех рынках МосБиржи в феврале вырос до 72 трлн рублей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Объем торгов на всех рынках Московской биржи в феврале 2021 года составил 72,1 трлн рублей, что на 3,9% больше, чем в феврале 2020 года, говорится в сообщении биржи.

В частности, объем торгов на фондовом рынке в феврале без учета однодневных облигаций сократился почти на 7%, до 3,7 трлн рублей. При этом оборот по акциям, депозитарным распискам и паям вырос на 33%, до 2,24 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями упал на 35%, до 1,47 трлн рублей.

Торги на срочном рынке в феврале показали рост на 15% и достигли 12 трлн рублей (162,2 млн контрактов против 179,7 млн контрактов в феврале прошлого года). Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца вырос на 11,1%, до 820,7 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке в феврале сократился на 0,4%, до 24 трлн рублей.

Обороты в феврале на денежном рынке увеличились на 8,6%, до 31,9 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с Центральным контрагентом (ЦК) вырос на 6,2% и составил 18,1 трлн рублей, в том числе объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 39,8% и достиг 5,9 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) в феврале вырос более чем в пять раз и составил 13,6 млрд рублей.

МосБиржа

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