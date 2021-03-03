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"Аэрофлот" получил допуски к регулярным рейсам в Пафос и Варадеро

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски к регулярным рейсам из Москвы в кипрский Пафос и на кубинский курорт Варадеро, следует из приказа Росавиации.

Допуски позволят выполнять до семи полетов в неделю в Пафос и до двух - в Варадеро.

Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" получила право летать по два раза в неделю из Екатеринбурга в Ларнаку (Кипр).

Факт выдачи допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по тем или иным международным маршрутам, напоминает Росавиация. Воспользоваться допуском перевозчик сможет только при возобновлении авиасообщения.

Регулярное авиасообщение между РФ и Кубой, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, возобновилось с середины октября. Кипр открыл границы для россиян в конце августа прошлого года, с конца ноября "Аэрофлот" возобновил грузо-пассажирские рейсы в Ларнаку.

"Аэрофлот" также получил допуски к регулярным рейсам из Москвы в турецкие курортные города Даламан и Бодрум, следует из приказа Росавиации. Их можно будет выполнять в летнем расписании этого года по 7 раз в неделю. Полеты по этим направлениям российское правительство разрешило с сентября.

Аэрофлот Греция Куба

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