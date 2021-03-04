Канада обогнала США в рейтинге привлекательности для трудовых мигрантов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Канада обошла США и стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, свидетельствуют результаты совместного исследования BCG и The Network, основанные на данных за 2020 год. В рамках исследования были опрошены 209 000 человек из 190 стран.

Исследование показало, что пандемия COVID-19 серьезно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом, заинтересованность людей в переезде ради работы снизилась, при этом их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу.

В 2020 году только около 50% респондентов говорили, что готовы переехать в другую страну ради работы. В 2014 году переехать были готовы 64% опрошенных, в 2018 году - 57%. Готовность к эмиграции ради работы снизилась почти во всех странах.

Из почти 17 000 российских респондентов 47% выразили готовность уехать из страны ради работы, при том что в 2014 и 2018 годах их доля составляла 45% и 46%.

"Ограничительная политика в области трудовой иммиграции уже ослабила тенденцию к мобильности, - отметил старший партнер BCG и один из авторов отчета Райнер Штрак. - Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать".

Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом. К ним относятся Канада, Австралия (третье место среди самых популярных направлений эмиграции ради работы) и Япония (шестое место). Две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые получили одобрение мирового сообщества за успехи в области здравоохранения, - Сингапур и Новая Зеландия - впервые оказались в рейтинге.

Обеспокоенность по поводу борьбы с коронавирусом в Европе привела к снижению популярности многих направлений эмиграции ради работы. Так, и Германия, и Франция опустились на две строчки в рейтинге BCG и The Network, а Италия и Испания выпали из первой десятки.

"В отличие от таких стран, как Италия, Бельгия, Швеция или Индия, где показатели мобильности резко подскочили, в России готовность переехать ради работы остается на прежнем уровне, - отмечает управляющий директор и старший партнер, председатель BCG Россия и СНГ Владислав Бутенко. - В то же время развитие форматов удаленной работы открывает новые горизонты для трудоустройства даже в самой непростой ситуации: 59% опрошенных россиян были бы заинтересованы в работе на иностранную компанию, не представленную в России. И это совпадает с общемировым трендом - 57% респондентов подтвердили интерес к удаленной работе без переезда".

По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой (участника The Network от России и СНГ), тренд развития "виртуальной" трудовой миграции стал одним из самых позитивных последствий режима самоизоляции и массового перехода на удаленную занятость в цифровом секторе экономики большинства развитых стран, и Россия не стала исключением.

"Наши исследования показывают, что, начиная со второго полугодия 2020 года, работодатели существенно расширили зоны поиска сотрудников и стали активнее приглашать соискателей, проживающих за пределами региона деятельности компании, - отметила Игнатова. - Так, доля приглашений на собеседование соискателей из других регионов и стран компаниями-работодателями из Москвы выросла с 45% в начале 2020 года до 49% в конце года. Самые высокие показатели количества приглашений иногородних соискателей отмечены у московских компаний из сферы телекоммуникаций и связи (доля 76%), добывающей отрасли (75%), ИТ (74%), финансов (60%). Тренд характерен и для региональных компаний-работодателей: доля приглашений соискателей, проживающих вне региона деятельности компании, выросла с 27% в начале года до 35% в конце".

В то время как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. 57% участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании, и среди этих респондентов США оказались на первом месте, оттеснив Канаду.

В целом специалисты из индустрии ИТ и цифровых технологий особенно открыты для виртуального найма: 71% респондентов с опытом работы в цифровой сфере или аналитике заявили, что готовы работать в компании, у которой нет физического присутствия в их стране.

Опрос проводился BCG и The Network при участии hh.ru в России и ряде стран СНГ.