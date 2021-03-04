Источник сообщил об обсуждении ОПЕК+ отсрочки повышения нефтедобычи в апреле

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ОПЕК+ рассматривает возможность отложить повышение нефтедобычи в апреле, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Западные СМИ также пишут о том, что Саудовская Аравия может продлить добровольные ограничения на 1 млн б/с.

В четверг, 4 марта, министры стран-участниц соглашения ОПЕК+ проводят заседание, на котором предполагается решить вопрос об уровне добычи нефти в апреле.

Публично стороны не заявляют своих позиций. В середине февраля министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета. Вице-премьер РФ Александр Новак согласился с неопределенностью, отметив, что ситуация все-таки гораздо лучше, чем год назад или осенью.

По данным источников "Интерфакса", Россия и Казахстан выступают за увеличение добычи нефти на 0,5 млн б/с. Саудовская Аравия выступала, по данным СМИ, за продление текущих ограничений.

Накануне технический и министерский комитеты ОПЕК+ изучали ситуацию на рынке и пришли к выводу, что по базовому сценарию развития рынка ОПЕК, выход на рынок в апреле 1,5 млн б/с (500 тыс. б/с от ОПЕК+ и еще 1 млн б/с - прекращение добровольных ограничений Саудовской Аравии), все равно приведет к дефициту на рынке. Избыток возможен лишь в случае более низкой оценки спроса (альтернативный рассмотренный вариант) на 2,1 млн б/с в апреле.

По данным Dow Jones, Россия и Саудовская Аравия обсуждают некий компромиссный вариант, предполагающий увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки с апреля, из них 500 тыс. б/с - это увеличение квот ОПЕК+, вторая часть сделки - постепенный, а не одномоментный отказ Саудовской Аравии от добровольных ограничений - на 0,5 млн б/с, а не на 1 млн б/с.

Саудовская Аравия в феврале-марте добровольно сократила свою добычу на 1 млн б/с, некоторые эксперты полагают, что страна не захочет в апреле сразу увеличить добычу на этот объем, а может растянуть это во времени.

В январе, когда позиции стран ОПЕК+ разошлись (Саудовская Аравия призывала снизить добычу, Россия и Казахстан - повысить, а другие страны - сохранить январские квоты), было принято компромиссное решение: квоты всех стран ОПЕК+ остаются неизменными на февраль-март, кроме России и Казахстана, которым было разрешено увеличить добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с в феврале и еще на столько же в марте. А Саудовская Аравия взяла на себя добровольные ограничения в 1 млн б/с на февраль-март.