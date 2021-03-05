Прекращено производство по иску структуры "Роснефти" к "Петро-Хэхуа" на 1,8 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 5 марта прекратил производство по иску ООО "РН-Бурение" (входит в "Роснефть") о взыскании с ООО "Петро-Хэхуа" (российская структура китайской Haihua Industry Group) 1,8 млрд рублей. В картотеке суда пока не опубликованы причины этого решения.

Ранее сообщалось, что дело несколько раз откладывалось по ходатайству сторон в связи с подготовкой мирового соглашения по спору.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", среди крупных сделок между сторонами числится контракт на поставку буровых установок на 6 млрд рублей, заключенный в 2017 году.