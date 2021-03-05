Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

Прекращено производство по иску структуры "Роснефти" к "Петро-Хэхуа" на 1,8 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 5 марта прекратил производство по иску ООО "РН-Бурение" (входит в "Роснефть") о взыскании с ООО "Петро-Хэхуа" (российская структура китайской Haihua Industry Group) 1,8 млрд рублей. В картотеке суда пока не опубликованы причины этого решения.

Ранее сообщалось, что дело несколько раз откладывалось по ходатайству сторон в связи с подготовкой мирового соглашения по спору.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", среди крупных сделок между сторонами числится контракт на поставку буровых установок на 6 млрд рублей, заключенный в 2017 году.

Роснефть РН-Бурение Арбитражный суд Москвы Петро-Хэхуа Haihua Industry

Новости

ФНБ сократился в феврале на 97,25 млрд рублей

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

В Конгрессе спрогнозировали увеличение госдолга США вдвое за 30 лет

Цена Brent поднялась выше $68 за баррель впервые за 14 месяцев

Цена Brent поднялась выше $68 за баррель впервые за 14 месяцев

Fix Price на фоне высокого спроса идет на рекордное по объему IPO

Fix Price на фоне высокого спроса идет на рекордное по объему IPO

Китай будет повышать пенсионный возраст

Китай будет повышать пенсионный возраст

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Саудовская Аравия стала машинистом поезда, ведущего нефтерынок к стабильности

Саудовская Аравия стала машинистом поезда, ведущего нефтерынок к стабильности

РФ нарастит добычу нефти в апреле в качестве исключения

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');