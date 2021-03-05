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Финское СП Global Ports нарушило ковенанты по кредиту

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Финская Multi-Link Terminals Oy (MLT, совместное предприятие Global Ports и CMA Terminals) нарушила ковенанты по кредиту, банк не стал требовать досрочного погашения, сообщается в отчетности Global Ports по МСФО за 2020 год.

"MLT является одним из совместных предприятий Global Ports и консолидируется по эквити-методу. Global Ports не являются поручителем по финансовым обязательствам MLT. В связи с этим указанное событие не влияет на Global Ports", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Название банка в Global Ports не раскрывают.

MLT управляет двумя контейнерными терминалами в Финляндии, расположенными в Хельсинки и Котке. Доля Global Ports в совместном предприятии составляет 75%.

Финские терминалы группы Global Ports переработали в 2020 году 98 тыс. TEU, что на 13% меньше чем в 2019 году, следует из презентации группы.

Выручка MLT в 2020 году сократилась в 2,2 раза, до $11,6 млн, чистый убыток составил $4,9 млн по сравнению с прибылью $3,3 млн в 2019 году.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V (структура A.P. Moeller-Maersk A/S). Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Оф ак

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Multi-Link Terminals Global Ports CMA Terminals Финляндия Дело Сергей Шишкарев APM Terminals

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