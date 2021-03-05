Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2020 году упала на 23,5%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в 2020 году получили сальдированную прибыль в размере 12 трлн 421,1 млрд рублей против 16 трлн 241,9 млрд рублей в 2019 году, падение составило 23,5%, сообщил в пятницу Росстат.

Падение сальдированного финансового результата в годовом выражении началось в 2020 году еще в январе, когда оно составило 24%. В феврале падение достигло уже 38,7%, а в марте с введением первых ограничений против распространения коронавируса впервые за пять лет был зафиксирован сальдированный убыток предприятий.

В апреле финансовые результаты российских предприятий оказались значительно лучше провального марта, но все-таки сальдированная прибыль была почти в два раза ниже апреля прошлого года, падение составило 45,6%, в мае - 38,3%, в июне - 23,1%, в июле - 12%, в августе - 6,5%, в сентябре - 74,6%.

В октябре сальдированная прибыль предприятий впервые с начала пандемии выросла, рост составил 10,6%, в ноябре он продолжился - на уровне 27,9%.

В декабре 2020 года предприятия также получили сальдированную прибыль в размере 2 трлн 137,8 млрд рублей против 1 трлн 212,7 млрд рублей в декабре 2019 года. Таким образом, в декабре рост был более значительным - 76,3%.

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых составила в 2020 году 2 трлн 720 млрд рублей (снижение на 31,4% к 2019 году).

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль в прошлом году равнялась 4 трлн 102,6 млрд рублей (снижение на 16,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром прибыль снизилась до 429,8 млрд рублей (снижение на 40,1%).

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль составила 1 трлн 413,7 млрд рублей.

В 2020 году, по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с январем-декабрем 2019 года увеличилась на 2,9 процентного пункта - до 29,4%.

Росстат

Новости

Кадровый лифт МТС и "Системы" сделал новый рейс, но не доехал одного этажа. Обобщение

Кадровый лифт МТС и "Системы" сделал новый рейс, но не доехал одного этажа. Обобщение

Годовая инфляция в РФ в феврале ускорилась до максимума с ноября 2016 года

Все по $9,75 - Fix Price конвертировала успешную бизнес-модель в рекордное IPO. Обобщение

Цена Brent впервые с января 2020 года достигла $69 за баррель

Суд потребовал остановить стройку стартового комплекса "Ангара" на Восточном

Суд потребовал остановить стройку стартового комплекса "Ангара" на Восточном

Сменится президент МТС

Сменится президент МТС

Источники узнали о грядущем уходе Задорнова из набсовета ВТБ

ФНБ сократился в феврале на 97,25 млрд рублей

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

В Конгрессе спрогнозировали увеличение госдолга США вдвое за 30 лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');