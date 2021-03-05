Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2020 году упала на 23,5%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в 2020 году получили сальдированную прибыль в размере 12 трлн 421,1 млрд рублей против 16 трлн 241,9 млрд рублей в 2019 году, падение составило 23,5%, сообщил в пятницу Росстат.

Падение сальдированного финансового результата в годовом выражении началось в 2020 году еще в январе, когда оно составило 24%. В феврале падение достигло уже 38,7%, а в марте с введением первых ограничений против распространения коронавируса впервые за пять лет был зафиксирован сальдированный убыток предприятий.

В апреле финансовые результаты российских предприятий оказались значительно лучше провального марта, но все-таки сальдированная прибыль была почти в два раза ниже апреля прошлого года, падение составило 45,6%, в мае - 38,3%, в июне - 23,1%, в июле - 12%, в августе - 6,5%, в сентябре - 74,6%.

В октябре сальдированная прибыль предприятий впервые с начала пандемии выросла, рост составил 10,6%, в ноябре он продолжился - на уровне 27,9%.

В декабре 2020 года предприятия также получили сальдированную прибыль в размере 2 трлн 137,8 млрд рублей против 1 трлн 212,7 млрд рублей в декабре 2019 года. Таким образом, в декабре рост был более значительным - 76,3%.

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых составила в 2020 году 2 трлн 720 млрд рублей (снижение на 31,4% к 2019 году).

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль в прошлом году равнялась 4 трлн 102,6 млрд рублей (снижение на 16,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром прибыль снизилась до 429,8 млрд рублей (снижение на 40,1%).

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль составила 1 трлн 413,7 млрд рублей.

В 2020 году, по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с январем-декабрем 2019 года увеличилась на 2,9 процентного пункта - до 29,4%.