Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 08.03В России 4 333 029+10 253В мире 116 843 908+341 083

"Аэрофлот" поздравил женщин с 8 марта на высоте 10 тыс. метров

"Аэрофлот" поздравил женщин с 8 марта на высоте 10 тыс. метров
Фото: пресс-служба "Аэрофлота"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" провёл "мужской рейс", приуроченный к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба компании.

8 марта на рейсе SU1620 Москва – Симферополь лётный и кабинный экипажи, которые полностью состояли из мужчин, сделали весенний сюрприз представительницам прекрасного пола.

Рейс в Симферополь был выбран, поскольку он является одним из самых популярных направлений во внутренней маршрутной сети авиакомпании.

После набора высоты каждая женщина на борту получила тюльпаны из рук бортпроводников, а командир воздушного судна сделал поздравление по громкой связи.

В пресс-службе перевозчика отметили, что поздравления с 8 марта на борту – это давняя традиция "Аэрофлота".

Аэрофлот

Новости

"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

Кадровый лифт МТС и "Системы" сделал новый рейс, но не доехал одного этажа. Обобщение

Кадровый лифт МТС и "Системы" сделал новый рейс, но не доехал одного этажа. Обобщение

Годовая инфляция в РФ в феврале ускорилась до максимума с ноября 2016 года

Все по $9,75 - Fix Price конвертировала успешную бизнес-модель в рекордное IPO. Обобщение

Цена Brent впервые с января 2020 года достигла $69 за баррель

Суд потребовал остановить стройку стартового комплекса "Ангара" на Восточном

Суд потребовал остановить стройку стартового комплекса "Ангара" на Восточном

Сменится президент МТС

Сменится президент МТС

Источники узнали о грядущем уходе Задорнова из набсовета ВТБ

ФНБ сократился в феврале на 97,25 млрд рублей

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');