"Аэрофлот" поздравил женщин с 8 марта на высоте 10 тыс. метров

Фото: пресс-служба "Аэрофлота"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" провёл "мужской рейс", приуроченный к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба компании.

8 марта на рейсе SU1620 Москва – Симферополь лётный и кабинный экипажи, которые полностью состояли из мужчин, сделали весенний сюрприз представительницам прекрасного пола.

Рейс в Симферополь был выбран, поскольку он является одним из самых популярных направлений во внутренней маршрутной сети авиакомпании.

После набора высоты каждая женщина на борту получила тюльпаны из рук бортпроводников, а командир воздушного судна сделал поздравление по громкой связи.

В пресс-службе перевозчика отметили, что поздравления с 8 марта на борту – это давняя традиция "Аэрофлота".