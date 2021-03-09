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ВТБ создал департамент партнерств

Его возглавил основатель и экс-глава Модульбанка

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Основатель и бывший глава Модульбанка Андрей Петров возглавил новый департамент ВТБ, который займется интеграцией цифровых продуктов и услуг банка с крупнейшими компаниями России, говорится в сообщении госбанка.

"Новое стратегическое направление позволит ВТБ дополнительно привлечь несколько миллионов активных клиентов за счет интеграции своих сервисов в продукты партнеров - лидеров розничных индустрий", - сообщил банк. Клиенты партнеров смогут воспользоваться финансовыми сервисами прямо в приложениях этих компаний, им станет удобнее приобретать и использовать товары и услуги, отметили в ВТБ.

"Для самих партнеров это хорошая возможность быстро и без значительных инвестиций предложить своим клиентам цифровые финансовые продукты под собственным брендом", - подчеркивается в сообщении.

В качестве целевых направлений ВТБ определил шесть ключевых индустрий российского бизнеса: технологические компании, сервисы объявлений, электронная коммерция и ритейл, телеком, индустрия развлечений и транспортная отрасль. Первое суперприложение было запущено в конце 2020 года с "Магнитом", на 2021 год планируется запуск трех новых партнерств.

"Для ВТБ развитие партнерских проектов с крупнейшими российскими компаниями станет одной из ключевых задач розничного бизнеса на ближайшие несколько лет. Мы строим свое сотрудничество с ними по принципу открытой площадки, не ограничивая клиентов возможностями только одного банка или корпорации. Клиент должен пользоваться наиболее подходящими для себя услугами, и выиграет в конечном итоге тот игрок, который предложит наиболее выгодные для него условия. Это правило мы применяем в рамках нашего первого партнерства с "Магнитом", в этом году к нам присоединятся еще несколько лидеров своих индустрий. Андрей Петров, обладающий значительным опытом запуска онлайн-сервисов для российского бизнеса, должен помочь нам в создании полноценного цифрового банка, который мы взаимно интегрируем в работу наших действующих и будущих партнеров", - прокомментировал назначение заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Андрей Петров в 2002 году окончил Самарский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит". В банковской сфере - с 2000 года. Занимался кредитованием корпоративных клиентов, проектным и инвестиционным финансированием. Работал в банке "Уралсиб" и Сбербанке. Вместе с партнерами был основателем и СЕО Модульбанка (до 2019 года), является основателем и инвестором ряда других финтех-проектов.

Модульбанк Андрей Петров ВТБ Анатолий Печатников

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