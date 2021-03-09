Совладелец сети Hoff Кучмент поучаствовал в IPO Fix Price

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Совладелец сети магазинов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент поучаствовал в IPO ритейлера Fix Price, которое оказалось рекордным для российского ритейла и крупнейшей сделкой для российских компаний в целом за десятилетие.

"Поучаствовал в IPO Fix Price, тоже жду, думаю, что будет нормальный рост", - сообщил он в ходе эфира в Clubhouse.

Кучмент много лет входил в совет директоров ритейлера "М.Видео", основатель которого Александр Тынкован в рамках IPO Fix Price стал одним из его независимых директоров.

По словам Кучмента, ритейл в его портфеле также представлен маркетплейсом Ozon (провел IPO в ноябре прошлого года). "М.Видео" мне очень нравится, слежу, периодически продаю", - отметил он.

Предприниматель также упомянул, что владеет акциями "Яндекса" и TCS, из зарубежных компаний - Amazon и Alibaba.

Кучмент работал коммерческим директоров "М.Видео" (в 2002-2008 гг.), а затем входил в совет директоров этой компании (в 2008-2015 гг.). Сейчас он является членом наблюдательного совета крупнейшего в РФ ритейлера X5 Retail Group, а также председателем набсовета Совкомбанка.

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff была основана в 2008 году Кучментом и Александром Зайонцем. Выручка компании в 2019 году составила 40,7 млрд рублей.