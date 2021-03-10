Больше 20% работающих россиян не дают коллегам в долг "до получки"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Каждый пятый (22%) работающий россиянин никогда не одалживает сослуживцам денег до получки, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob. Социологи с 1 по 18 февраля опросили 2500 взрослых, имеющих постоянную работу и проживающих в 428 населенных пунктах.

В возрастной группе от 35 до 44 лет никогда не дают в долг коллегам 24%.

Дают в долг до получки 10% опрошенных. Респонденты в возрасте от 45 лет так поступают в два раза чаще по сравнению с теми, кому от 18 до 24 лет - 11% и 5% соответственно. Мужчины чаще готовы выручить коллег, чем женщины - 12% и 8% респондентов соответственно.

В среднем, работающий россиянин дает взаймы коллеге 5 800 рублей до получки, респонденты в возрасте до 24 лет готовы дать 5 000 рублей, респонденты в возрасте от 45 лет могут одолжить сумму, в среднем, в пределах 6 300 рублей, показало исследование.

Мужчины готовы одолжить коллеге 7 000 рублей, женщины - 4 300 рублей.

Опрошенные с зарплатой менее 30 000 рублей в месяц сказали, что могут одолжить до получки 4 000 рублей, респонденты, зарабатывающие более 80 000 рублей, готовы дать 8 200 рублей.