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Синдикат банков открыл VEON кредитную линию на $1,25 млрд

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON сообщил, что заключил с синдикатом банков соглашение о предоставлении мультивалютной возобновляемой кредитной линии на $1,25 млрд.

В синдикат вошли международные банки из Азии, Европы и США.

Кредитная линия открыта сроком на 3 года; по просьбе VEON она может быть дважды продлена на 1 год. При этом VEON может привлекать средства по кредитной линии в долларах и евро.

В 2017 году холдинг также привлекал мультивалютную кредитную линию на $2,25 млрд сроком на 3 года.

Чистый долг VEON на конец IV квартала 2020 года составил $7,987 млрд.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

VEON LetterOne Nasdaq

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