ВТБ передаст мэрии Москвы 50% акций оператора общественного велопроката

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ решил передать правительству Москву 50% акций компании "Ситибайк" - оператора городского общественного велопроката в столице, свидетельствуют материалы госбанка.

В проекте "Велобайк" банк участвовал вместе с городским департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Набсовет ВТБ на прошлой неделе одобрил безвозмездную передачу в собственность города 24,5 млн обыкновенных акций АО "Ситибайк" номинальной стоимостью 1 рубль каждая, составляющих 50% уставного капитала компании.

"Проект вышел на новый этап развития, став важной частью важной частью городской жизни. Для его более глубокой интеграции в сеть столичного транспорта необходимо решение ряда инфраструктурных задач (расширение числа велодорожек, велосветофоров, создание комфортной среды для велосипедистов не только в центре города). Мы считаем, что у Москвы есть отличный потенциал стать одной из главных велостолиц мира", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

ВТБ готов реализовывать различные варианты более тесного партнерства с правительством Москвы, это одно из таких решений.

АО "Ситибайк" было создано в 2013 году Банком Москвы, санировавшимся на тот момент группой ВТБ. В мае 2016 года прошла реорганизация Банка Москвы, в ходе которой его здоровый бизнес был присоединен к ВТБ.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "Ситибайк" в 2019 году составила 591,6 млн рублей против 435 млн рублей в 2018 году, чистая прибыль - 160,7 млн рублей против 122,2 млн рублей соответственно.

По данным "Велобайка", в 2020 году жители столицы поставили рекорд по количеству поездок - 5,7 млн, что на 14% больше, чем в 2019 году.Interfax