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Lego завершила 2020 год с рекордной выручкой на фоне пандемии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Датский производитель игрушек Lego A/S по итогам 2020 года зафиксировал рекордные показатели выручки и прибыли благодаря высокому спросу на продукцию компании среди покупателей всех возрастов в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам года выросла на 19%, до 9,92 млрд датских крон ($1,6 млрд) по сравнению с 8,31 млрд крон в предыдущем году. Операционная прибыль также подскочила на 19%, до 12,91 млрд крон с 10,84 млрд крон.

Годовая выручка увеличилась на 13%, до 43,656 млрд крон против 38,544 млрд крон. По данным Bloomberg, это максимальные доходы, полученные компанией в течение одного года.

Под руководством главного исполнительного директора Нильса Кристиансена Lego вкладывает значительные средства в развитие онлайн-платформ и продуктов, которые соединяют конструкторы из пластика с цифровыми технологиями. Однако компания также расширяет свое физическое присутствие на мировом рынке.

В прошлом году открылось 134 новых фирменных магазина Lego по всему миру, в том числе 91 точка в Китае. В 2021 году компания планирует открыть 120 магазинов, 80 из которых будут находиться в КНР.

"За последние два года мы осуществили крупномасштабные инвестиции в инициативы, направленные на поддержку долгосрочного роста, - заявил Кристиансен. - В 2020 году мы начали видеть преимущества этого, особенно в области электронной коммерции и инновационных продуктов".

Кристиансен также сообщил газете Financial Times, что Lego нанимает сотни новых сотрудников для работы над цифровыми проектами, продолжая цифровизацию компании и ее продукции. По состоянию на конец 2020 года в компании работало 20468 сотрудников по сравнению с 18800 на конец 2019 года, следует из пресс-релиза.

Lego Нильс Кристиансен Коронавирус

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