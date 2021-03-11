Новость о приостановке выплат дивидендов направила вниз котировки TCS Group

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В начале торгов четверга на "Московской бирже" глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group дешевели почти на 4%, до 3615,8 рубля за штуку) после публикации финансового отчета по МСФО за 2020 год и новостей о временной приостановке выплаты дивидендов.

TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") сообщила, что в IV квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 12% - до 12,3 млрд рублей по сравнению с 11,0 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении группы. Чистая прибыль группы в 2020 году выросла на 22,4% - до 44,2 млрд рублей по сравнению с 36,1 млрд рублей прибыли в 2019 году.

Эти результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего рост чистой прибыли в IV квартале 2020 года на 10% - до 12,1 млрд рублей, в 2020 году - на 21,9% - до 44,0 млрд рублей. Если сравнивать с консенсус-прогнозом, предоставленным самой группой, то чистая прибыль за год и квартал оказалась почти на уровне прогноза (меньше на сотые доли).

TCS Group также сообщила, что временно остановит выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса, говорится в сообщении группы. "Руководство уверено, что если мы сейчас инвестируем капитал в дополнительный рост, то это станет лучшей гарантией устойчивости и прибыльности нашего бизнеса в будущем. Об этом мы подробно поговорим на дне стратегии, который состоится 7 апреля 2021 года", - заявили в TCS.

Группа выплатит дивиденды по итогам четвертого квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию или глобальную депозитарную расписку, всего направит на выплаты примерно $48 млн. В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре на 26 марта 2021 года, состоится ориентировочно 29 марта. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 25 марта 2021 года. Выплата дивидендов держателям GDR состоится приблизительно через пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.