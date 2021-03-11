Экспорт электроэнергии из России в январе вырос на 43%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Поставки электроэнергии из России за рубеж в январе 2021 года составили 2,24 млрд кВт.ч, что оказалось на 43,3% выше января 2020 года, следует из данных Федеральной таможенной службы. Экспорт в денежном выражении достиг $98,3 млн, что на 59,6% больше прошлогоднего показателя.

Импорт электроэнергии зафиксирован на уровне 144,7 млн кВт.ч ($1,7 млн), что на 16,8% больше, чем в январе 2020 года, а в денежном выражении импорт снизился на 15,8%.

Как сообщал ранее оператор экспорта-импорта "Интер РАО", поставки электроэнергии ПАО "Интер РАО" из России за рубеж в этом году могут составить 15 млрд кВт.ч после 11,7 млрд кВт.ч годом ранее. Согласно материалам компании, на экспорт в страны Балтии придется 33% поставок, в Финляндию - 27%, Китай - 21%, Казахстан - 8%, Грузию - 6%.

Компания выделяет ряд факторов, которые могут повлиять на планируемые объемы. Так, отмечает "Интер РАО", поддержать поставки в Финляндию может тот факт, что "ожидания участников по ценам Nord Pool превосходят уровни 2020 года". Негативным фактором для Балтии может стать потенциальный ввод дополнительной пошлины на импорт электроэнергии.

Также "Интер РАО" напоминает о возобновлении коммерческих поставок на Украину с февраля, а также о возможных новых режимных ограничениях в энергосистеме Белоруссии. В списке потенциальных возможностей и рисков компания выделяет принятие климатической стратегии России и введение зеленых сертификатов (Минэнерго называет их "низкоуглеродными", соответствующие нормативные акты пока не приняты).

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 31,1 ГВт. Компания также является оператором экспортно-импортных поставок.