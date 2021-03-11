Рост акций ПАО "Белуга групп" превысил 20% после публикации финотчета

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рост акций ПАО "Белуга групп" на торгах Московской биржи в четверг превысил 20% (до 2599 рублей за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2020 год и новостей о дивидендах.

Чистая прибыль ПАО "Белуга групп" по МСФО за 2020 год выросла на 72%, до 2,459 млрд рублей (с учетом убытка от прекращающейся деятельности в размере 342 млн рублей). Чистая прибыль от продолжающихся операций увеличилась на 82%, до 2,801 млрд рублей, сообщила компания. Выручка "Белуги" выросла на 23%, до 63,292 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Белуга групп" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 90 рублей на одну акцию (до налога). Общий размер дивидендов может составить 1,422 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров пройдет 22 апреля 2021 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен по данным на 30 марта, а список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить по данным на 6 мая.

С учетом значительного свободного денежного потока, сгенерированного компанией, совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов 50,2% от чистой прибыли, что в два раза превышает минимальный размер выплаты, принятый в дивидендной политике, отметил председатель правления "Белуги" Александр Мечетин (его слова процитированы в сообщении).

Компания утвердила дивидендную политику в сентябре прошлого года. Рекомендованный размер выплат был установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат - по меньшей мере два раза в год.

"Белуга" впервые выплатила дивиденды по итогам 2019 года - 32 рубля на акцию (в сумме на акции в свободном обращении - 407,8 млн рублей без учета оставшихся после погашения казначейских акций).

По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей (без учета казначеек).