Путин спрогнозировал хорошую прибыль для экспортеров металлов и удобрений в этом году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Улучшение конъюнктуры на мировых рынках металлов и удобрений позволит российским экспортерам получить хорошую прибыль по итогам 2021 года, важно инвестировать ее в проекты, которые помогут достичь национальных целей развития РФ, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

"В последние месяцы наметилась четкая тенденция на улучшение глобальной конъюнктуры по таким важнейшим товарам, как металлы, удобрения, другие товары российского экспорта... Ну там сталь, медь, удобрения, никель... Все эти рынки не только отыграли кризисные потери, но и по ряду позиций демонстрируют многолетние максимумы", - сказал он.

"С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего, в экспортоориентированных секторах завершат наступающий год с хорошим финансовым результатом, чего мы искренне от всей души желаем и будем всячески помогать", - отметил при этом президент.

"Но это значит будет сформирован и солидный инвестиционный ресурс. Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиций российских производителей на внутреннем, да и на внешнем рынках. В приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития", - подчеркнул Путин.

"А это в первую очередь обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов", - добавил он, отметив, что эти приоритеты созвучны глобальной повестке.

Путин также заявил, что "испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов в их коллективах, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды".

"И напротив - и в нашей стране, да и во всем мире мы видим - с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе "в долгую", на перспективу. Расходы на решение этих проблем, на преодоление их последствий порой в разы превышают мнимую экономию", - подчеркнул президент.

"Ожидаю, уважаемые коллеги, сегодня услышать, в первую очередь, от представителей деловых кругов - мы знакомы с вами многие годы, - какие меры необходимы для поддержки долгосрочных моделей ответственного развития бизнеса", - обратился Путин к участникам совещания.