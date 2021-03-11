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Набиуллина призвала совершенствовать системы корпоративного управления и раскрытия информации

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия активно занимают на рынке корпоративных облигаций, однако механизм привлечения средств в акционерный капитал в стране недостаточно развит; помочь его развитию сможет совершенствование системы корпоративного управления и раскрытия информации, следует из слов председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"У нас уже сейчас корпоративных облигаций 16 трлн (рублей - ИФ). Если взять весь объем привеченных средств предприятиями, то уже 25% приходится на рынок корпоративных облигаций. Это инструмент действительно хорошо развивается, и его надо развивать", - сказала она на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности под председательством президента Владимира Путина.

Глава ЦБ также призвала развивать акционерный капитал.

"У нас в стране недостаточно привлекается не заемные средства, а именно капитал. Но это и требования к корпоративному управлению, и к раскрытию информации", - считает Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России

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