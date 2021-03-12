Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:00Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 031 918+474 111

ЦБ РФ не исключил повышения ключевой ставки в 2021 году

ЦБ РФ не исключил повышения ключевой ставки в 2021 году
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет зависеть от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям".

"Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

ЦБ видит возможным переход к нейтральной ставке в 5-6% в течение прогнозного горизонта 2021-2023 годов, добавила Набиуллина.

"Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели. Когда этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в III или IV кварталах этого года или в следующем году. Но если развитие будет проходить по базовому сценарию, мы, конечно, видим переход к нейтральной ставке. И даже если мы начнем повышение ставки, денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой, какой она является и сейчас, в зоне ставок ниже нейтральной", - сказала глава ЦБ.

Банк России 12 февраля 2021 года сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года). Очередное заседание совета директоров по ДКП пройдет 19 марта, затем за ним последует опорное заседание 23 апреля.

Банк России Эльвира Набиуллина

Новости
Экономический кризис

Опрос PwC показал максимальный за 5 лет оптимизм руководства компаний

Опрос PwC показал максимальный за 5 лет оптимизм руководства компаний

Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ снова начали расти

Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ снова начали расти

Рынок акций РФ впервые завершил день ростом выше 3500п по индексу МосБиржи

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок

Кондитер Коркунов признан банкротом

Кондитер Коркунов признан банкротом

ФАС выставила ТМК после покупки Челябинского завода структурные условия

ФАС выставила ТМК после покупки Челябинского завода структурные условия

Путин заверил агробизнес в отсутствии желания ущемлять его нерыночными методами

Путин заверил агробизнес в отсутствии желания ущемлять его нерыночными методами

"Ростех" и Crocus создали СП во главе с экс-губернатором Гапликовым

Экономический кризис

Hugo Boss завершил год с убытком в 219 млн евро из-за пандемии

Hugo Boss завершил год с убытком в 219 млн евро из-за пандемии

Минсельхоз предложил заморозить цены на удобрения на два-три месяца

Минсельхоз предложил заморозить цены на удобрения на два-три месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');