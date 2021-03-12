ЦБ РФ не исключил повышения ключевой ставки в 2021 году

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет зависеть от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям".

"Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

ЦБ видит возможным переход к нейтральной ставке в 5-6% в течение прогнозного горизонта 2021-2023 годов, добавила Набиуллина.

"Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели. Когда этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в III или IV кварталах этого года или в следующем году. Но если развитие будет проходить по базовому сценарию, мы, конечно, видим переход к нейтральной ставке. И даже если мы начнем повышение ставки, денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой, какой она является и сейчас, в зоне ставок ниже нейтральной", - сказала глава ЦБ.

Банк России 12 февраля 2021 года сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года). Очередное заседание совета директоров по ДКП пройдет 19 марта, затем за ним последует опорное заседание 23 апреля.