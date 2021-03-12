Лишь четверть россиян не пользовалась банковскими картами за последние полгода

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Для оплаты товаров и услуг за последние полгода банковской картой в кассе магазина или в банкомате воспользовались 72% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно опросу, среди респондентов в возрасте 18-30 лет эта доля составила 90%.

Что касается оплаты покупок наличными, то этим способом пользуются 89% россиян, максимальный удельный вес среди возрастных категорий приходится на респондентов 31-45 лет (93%).

По данным ФОМ, среди других способов оплаты покупок - оплата через онлайн-банк на компьютере или в мобильном приложении. Согласно исследованию, это практикует каждый второй россиянин (52%), среди молодёжи в возрасте до 30 лет - почти три четверти респондентов (74%), среди участников опроса в возрасте от 60 лет и старше таким способом пользуется каждый пятый (21%).

Социологи отмечают, что смартфоном или "умными часами" для оплаты покупок пользуются 28% россиян, среди людей до 30 лет таких оказалось больше половины (53%), среди респондентов 32-45 лет - более трети (37%).

По данным исследования, платежными сервисами соцсетей для оплаты покупок пользуются 12% россиян, среди респондентов до 30 лет это практикует почти каждый пятый (19%).

Всероссийский опрос был проведен 16-18 февраля 2021 года, был опрошен 931 респондент в возрасте от 18 лет.