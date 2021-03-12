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Строители попросили право поэтапно платить за подключение домов к сетям

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Саморегулируемая организация (СРО) "Гильдия строителей Урала" сообщила, что направила предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину изменить правовое регулирование в части подключения к инженерным сетям и разрешить застройщикам платить за подключение поэтапно.

Сейчас строители новых объектов в составе тарифа за подключение вносят плату за протяженность сети и за повышение нагрузки на инженерные сети. Они обязаны заплатить сразу за все дома проекта, в том числе за те, которые еще не построены и которые будет подключать ттолько через несколько лет.

Гильдия предложила вносить плату за мощность поэтапно, по мере фактического подключения зданий и пропорционально возрастанию нагрузки.

Для этого нужно будет внести изменения в два постановления правительства.

Также строители попросили изменить закон о закупках ресурсоснабжающих компаний. Сейчас договоры о подключении объектов капитального строительства к сетям могут заключаться по несколько месяцев, отмечают в СРО. Гильдия предложила ограничить этот срок 30 календарными днями.

Кроме того сейчас по итогам закупки победу может одержать сторонняя компания. Гильдия предлагает отдавать преимущество на проведение работ застройщику или генеральному подрядчику, чей объект нуждается в подключении сетей. При этом он должен будет согласиться на цену, определенную по итогам закупки.

Третье предложение касается документов на земельные участки. Сейчас, чтобы заключить договор о подключении сетей, застройщик должен показать правоустанавливающий документ на земельный участок, предназначенный непосредственно для застройки.

"По факту же бывает так, что земельных участков несколько, и идет процесс их объединения. В таком случае ресурсноснабжающие компании обычно отказываются выдавать техусловия и заключать договор до того, как формирование участков будет завершено, что существенно тормозит процессы строительства", - говорится в сообщении СРО.

Гильдия предлагает разрешить застройщикам вместо правоустанавливающих документов предоставлять документацию по планировке территории, в которой отражено, что земельные участки будут объединены.

Все эти предложения ускорят строительство и ввод объектов, считают в организации.

Гильдия строителей Урала Марат Хуснуллин

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