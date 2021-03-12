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Сторчак выйдет на работу в ВЭБ в должности старшего банкира

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Бывший замминистра финансов Сергей Сторчак выходит на работу в ВЭБ, сообщили источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, Сторчак покидает Минфин, где он после отставки с поста замминистра год назад занимал должность советника министра, и на следующей неделе приступает к работе в ВЭБе.

Информацию о назначении Сторчака подтвердил источник в банковских кругах. "С 15 марта Сергей Сторчак выходит на работу в ВЭБ на позицию старшего банкира. Фокус его деятельности будет сосредоточен на международной повестке ВЭБа в сфере многосторонней финансовой дипломатии, предполагающей, прежде всего, взаимодействие с многосторонними банками, организациями и фондами развития", - сказал источник.

На аналогичную должность – старшего банкира – в августе прошлого года в ВЭБ перешел Константин Вышковский, до этого возглавлявший департамент госдолга и государственных финансовых активов Минфина. В ВЭБе у Вышковского другая сфера ответственности – он курирует работу на внутреннем долговом рынке.

Сторчаку 66 лет, в Минфине он работал с 1994 года. Прошел путь от начальника отдела до замминистра, неизменно занимался вопросами внешнего долга и международных финансовых отношений (в 1998-2004 годах – в роли зампреда Внешэкономбанка). Участвовал в заключении крупнейших сделок по урегулированию долга СССР, в том числе в рамках Парижского и Лондонского клубов кредиторов. Активно участвовал в финансовых аспектах членства РФ в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке, в работе таких многосторонних институтов, как БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). От должности замминистра был освобожден 3 марта 2020 года.

Сергей Сторчак ВЭБ

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