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"Газпром" за 2,5 месяца увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 28%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 января по 15 марта 2021 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 28,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года - до 42,9 млрд куб. м, сообщает управление информации концерна.

В частности, увеличились поставки в Германию (на 28,7%), Турцию (на 80,5%), Финляндию (на 74,2%), Сербию (на 61,5%), Румынию (на 77,7%), Болгарию (на 52,1%), Грецию (на 24,5%).

Поставки газа в Турцию с 1 по 15 марта 2021 года выросли в 11,5 раза относительно первой половины марта прошлого года, отдельно отмечает "Газпром".

"Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" регулярно идет с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". Фактический объем поставок с 1 по 15 марта 2021 года в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года", - информирует компания.

По предварительным данным, с 1 января по 15 марта 2021 года добыча газа составила 112,4 млрд куб. м, что на 8,4% (на 8,7 млрд куб. м) больше, чем за такой же период 2020 года.

Поставки "Газпрома" из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 22% (на 15,1 млрд куб. м).

"Холодное начало календарной весны сопровождается высоким спросом на газ "Газпрома". Мы продолжаем обеспечивать им отечественных и зарубежных потребителей в полном объеме", - заверил "Газпром".

Газпром

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