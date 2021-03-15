"ГАЗ" начал производство автобусов на СПГ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ликинский автобусный завод ("ЛиАЗ", входит в группу "ГАЗ" начал серийное производство автобусов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ/LNG, liquefied natural gas), сообщает пресс-служба группы.

Новые автобусы ЛиАЗ-5292 LNG расширяют линейку газовой техники группы "ГАЗ" (в настоящее время группа "ГАЗ" выпускает технику, работающую на сжатом природном газе, CNG - ИФ).

В пресс-службе группы "ГАЗ" "Интерфаксу" сообщили, что группа готова выпускать автобусы "ЛиАЗ" на LNG в том объеме, в котором потребует рынок. Инвестиции в проект выпуска техники на СПГ не называют.

Первые семь автобусов ЛиАЗ-5292 LNG отгружены в Челябинск, где осенью прошлого года уже проводилась тестовая эксплуатация таких машин. В настоящее время тестовые испытания модели ЛиАЗ-5292 LNG проходят в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба отмечает, что городская низкопольная модель является первым автобусом большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускающимся в России.

ЛиАЗ-5292 LNG рассчитан на перевозку 111 пассажиров. Автобус комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536 (производит Ярославский моторный завод группы "ГАЗ" - ИФ). Сжиженный газ хранится в криобаке объемом в 375 л под давлением не выше 19 атмосфер. Запас хода машины на одной заправке составляет более 300 км. Применяемые в автобусе технологии сохраняют постоянную температуру топлива минус 160 градусов Цельсия и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды. Топливный бак расположен в заднем свесе машины, что обеспечивает доступ к техобслуживанию без необходимости демонтажа емкости.

"Использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что группа "ГАЗ" производит полный модельный ряд техники на сжатом природном газе (CNG, compressed natural gaz): автобусы всех классов и назначений, коммерческие автомобили и специальную технику на их базе.

Ликинский автобусный завод (г. Ликино-Дулево, Московская область) производит автобусы большого и особо большого классов. Модельный ряд включает линейку городских и междугородных автобусов от 9,5 до 18,75 м пассажировместимостью от 73 до 201 мест.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Штаб-квартира группы "ГАЗ" расположена в Нижнем Новгороде.