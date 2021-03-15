Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

"ГАЗ" начал производство автобусов на СПГ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ликинский автобусный завод ("ЛиАЗ", входит в группу "ГАЗ" начал серийное производство автобусов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ/LNG, liquefied natural gas), сообщает пресс-служба группы.

Новые автобусы ЛиАЗ-5292 LNG расширяют линейку газовой техники группы "ГАЗ" (в настоящее время группа "ГАЗ" выпускает технику, работающую на сжатом природном газе, CNG - ИФ).

В пресс-службе группы "ГАЗ" "Интерфаксу" сообщили, что группа готова выпускать автобусы "ЛиАЗ" на LNG в том объеме, в котором потребует рынок. Инвестиции в проект выпуска техники на СПГ не называют.

Первые семь автобусов ЛиАЗ-5292 LNG отгружены в Челябинск, где осенью прошлого года уже проводилась тестовая эксплуатация таких машин. В настоящее время тестовые испытания модели ЛиАЗ-5292 LNG проходят в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба отмечает, что городская низкопольная модель является первым автобусом большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускающимся в России.

ЛиАЗ-5292 LNG рассчитан на перевозку 111 пассажиров. Автобус комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536 (производит Ярославский моторный завод группы "ГАЗ" - ИФ). Сжиженный газ хранится в криобаке объемом в 375 л под давлением не выше 19 атмосфер. Запас хода машины на одной заправке составляет более 300 км. Применяемые в автобусе технологии сохраняют постоянную температуру топлива минус 160 градусов Цельсия и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды. Топливный бак расположен в заднем свесе машины, что обеспечивает доступ к техобслуживанию без необходимости демонтажа емкости.

"Использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что группа "ГАЗ" производит полный модельный ряд техники на сжатом природном газе (CNG, compressed natural gaz): автобусы всех классов и назначений, коммерческие автомобили и специальную технику на их базе.

Ликинский автобусный завод (г. Ликино-Дулево, Московская область) производит автобусы большого и особо большого классов. Модельный ряд включает линейку городских и междугородных автобусов от 9,5 до 18,75 м пассажировместимостью от 73 до 201 мест.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Штаб-квартира группы "ГАЗ" расположена в Нижнем Новгороде.

ЛиАЗ ГАЗ СПГ

Новости
Экономический кризис

ВВП G20 в 2020 году сократился на 3,3%

Доллар опустился до 73 рублей впервые с 17 декабря

Доллар опустился до 73 рублей впервые с 17 декабря

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Индекс МосБиржи обновил максимум на открытии торгов в понедельник

Экономический кризис

Правительству предложили освободить IT-отрасль от плановых проверок

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков

Биржевые цены на бензины впервые с февраля пошли вниз - на фоне заявлений властей о корректировке демпфера. Обзор

Биржевые цены на бензины впервые с февраля пошли вниз - на фоне заявлений властей о корректировке демпфера. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');