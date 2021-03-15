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Цены на АЗС Москвы продолжили рост четвертый месяц подряд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Средневзвешенные цены на АЗС Москвы продолжают безостановочный рост четвертый месяц подряд, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей стоимость Аи-92 выросла на 7 копеек - до 44,81 руб./л, Аи-95 подорожал на 5 копеек - до 49,38 руб./л, дизтопливо подорожало на 2 копейки - до 48,96 руб./л.

В целом стоимость нефтепродуктов на заправках столицы продолжается дорожать с начала декабря прошлого года. И по данным на 15 марта 2021 года по сравнению с 7 декабря 2020 года стоимость Аи-92 выросла на 1,27 руб./л, Аи-95 подорожал на 1,33 руб./л, дизтопливо подорожало на 1,05 руб./л.

Москва МТА

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