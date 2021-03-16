OR Group привлекла кредитную линию ВТБ на 4,5 млрд рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ВТБ и OR Group (ранее - ГК "Обувь России") подписали соглашение, в рамках которого банк предоставит группе кредитную линию в объеме 4,5 млрд рублей сроком на пять лет с частичным обеспечением, сообщила пресс-служба OR Group во вторник.

"Денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности (компании - ИФ)", - говорится в сообщении.

"В планах на 2021 год - совершенствование новой бизнес-модели, наращивание объемов бизнеса и ключевых финансовых показателей - выручки, EBITDA и чистой прибыли", - приводятся в сообщении слова директора OR Group Антона Титова.

OR Group сотрудничает с группой ВТБ с 2013 года.

OR Group - ритейлер, управляющий 838 магазинами (175 работают по франшизе) под брендами Westfalika, "Пешеход", Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.