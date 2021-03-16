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Польская Orlen подписала контракт с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн тонн нефти

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Польская Orlen подписала двухлетний контракт с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн тонн нефти в год, сообщает глава Orlen Даниель Обайтек в твиттере.

До этого поставки российской компании составляли 5,4-6,6 млн тонн в год.

По его словам, сокращение объемов не повлияет на стабильность поставок нефти в регион, так как компания диверсифицировала источники.

В настоящее время НПЗ Orlen снабжаются нефтью по долгосрочным контрактам с поставщиками из Саудовской Аравии и России, а также по спотовым контрактам с поставщиками из Анголы, Нигерии. С "Роснефтью" у PKN Orlen с 2019 года действовал двухлетний контракт на поставку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши. В том же 2019 году PKN Orlen пролонгировала с "Роснефтью" еще на три года контракт на поставку нефти на НПЗ в Чехии.

В начале марта PKN Orlen впервые в своей истории закупила нефть по фьючерсному контракту с американской ExxonMobil. Контракт предусматривает поставку около 1 млн тонн нефти в течение года для НПЗ Orlen Group в Польше, Чехии и Литве.

Польша Orlen Роснефть

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