Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 218 060+342 857

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного подешевел к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,88-72,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9475 руб./$1 (+9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,87 руб./EUR1 (+12 копеек к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,8 копейки к уровню закрытия 16 марта, до 79,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,44 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11,52 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 17 марта связано как с отрицательной коррекцией нефтяных цен, так и с наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, что негативно сказывается на всех валютах развивающихся стран.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,24 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,73 за баррель, что на 0,11% ниже уровня на закрытие рынка 16 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 снижается почти на 0,3%, при этом китайский CSI300 прибавляет около 0,1%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 находится в небольшом минусе (-0,06%).

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились после достижения рекордных максимумов накануне, в то время как Nasdaq незначительно повысился. Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась до 1,618% годовых по сравнению с 1,61% годовых на закрытие рынка в понедельник. В пятницу она обновила максимум более чем за год.

Новости

Нефть подорожала на данных о неожиданном сокращении запасов в США

Тиньков заявил, что группе "Тинькофф" пора думать о международном бизнесе

Продажи носимых устройств в мире выросли на 28% в 2020 году

Продажи носимых устройств в мире выросли на 28% в 2020 году

Россия в феврале исполнила сделку ОПЕК+ на 100,7%

Россия в феврале исполнила сделку ОПЕК+ на 100,7%

Цены на АЗС России продолжили рост девятую неделю подряд

Цены на АЗС России продолжили рост девятую неделю подряд

Польская Orlen подписала контракт с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн тонн нефти

Deutsche Bank спрогнозировал цену Brent в $60 за баррель во II-III кварталах

Deutsche Bank спрогнозировал цену Brent в $60 за баррель во II-III кварталах

"Норникель" допустил потерю 15% от производства никеля и меди из-за аварий

"Норникель" допустил потерю 15% от производства никеля и меди из-за аварий

Brent подешевела до $67,9 на опасениях по поводу вакцинации от COVID

В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple

В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');