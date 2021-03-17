EBITDA "Русала" во II полугодии выросла на 49% г/г, до $652 млн

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2020 г. выросла на 49% г/г, до $652 млн, сообщила компания в среду.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $626 млн.

EBITDA в целом за 2020 г. снизилась на 10%, составив $871 млн.

Маржа по EBITDA за полугодие выросла до 14,3% с 8,8% годом ранее, в целом за 2020 г - до 10,2% с 9,9% в 2019 г.

Скорректированная выручка "Русала" по МСФО во втором полугодии 2020 г. упала на 8,5% к данным годичной давности, до $4,55 млрд, что ниже консенсус-прогноза ($4,67 млрд).

Годовая выручка упала на 12%, до $8,566 млрд, что в основном связано с более высокой базой 2019 г, когда объемы продаж были выше нормального уровня из-за реализации избыточных запасов первичного алюминия, накопленных в течение 2018 г по причине санкций OFAC.

Себестоимость производства одной тонны в алюминиевом сегменте в 2020 г в т.ч. из-за обесценения рубля снизилась на 7,1%, до $1,512 тыс. за тонну. Доля продукции с добавленной стоимостью в общем объеме продаж составила 44% (против 37% в 2019 г).

"Русал" за второе полугодие получил скорректированную чистую прибыль $123 млн против убытка $172 млн годом ранее. В 2020 г. скорректированная чистая прибыль составила $60 млн (в 2019 г - убыток $270 млн).

Нормализованная чистая прибыль "Русала" (учитывает долю в прибыли "Норникеля" ) во втором полугодии достигла $1,066 млрд (годом ранее - $607 млн), в 2020 г. - $990 млн, что на 22% ниже результата 2019 г.

Свободный денежный поток от операционной деятельности "Русала" снизился в 2020 г. на 34%, до $1,091 млрд.

Чистый долг компании на конец 2020 г. сократился на 14%, составив $5,563 млрд.

"Русал" согласовал новые условия двусторонней сделки со Сбербанком, обеспеченной акциями "Норникеля". Окончательный срок погашения был перенесен с 2024 на 2027 г., процентная ставка была снижена: по долларовому траншу с 3-мес. Libor + 3,75% (с нижней границей Libor = 1,0%) до 3-мес. Libor + 3,0% (без нижней границы Libor), а по рублёвому траншу с 9,15% до ключевой ставки ЦБ + 1,9%.