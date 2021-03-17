Рубль вечером продолжил активно дешеветь к доллару и евро

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно укрепляются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль продолжает падать к бивалютной корзине на усилении санкционных рисков после того, как президент США Джозеф Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы в США.

Курс доллара США составил 73,99 руб./$1 в 19:00, что на 1,14 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,27 руб./EUR1, подорожав на 1,52 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,32 рубля - до 80,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах, реагируя на рост санкционных рисков после заявлений президента США о том, что Россия ответит за вмешательство в президентские выборы в США. В интервью телеканалу АВС в среду Байден сказал, что Россия "заплатит", воздержавшись от дополнительных комментариев. Тем не менее, он рассказал, что поднимал этот вопрос в январском разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что сообщил российскому коллеге о расследовании предполагаемого вмешательства и об ответе Вашингтона в том случае, если такое вмешательство будет выявлено.

В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.

Президент Байден вскоре после прихода к власти поручил Нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы по другим темам, помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.

Новые санкции США против РФ, вероятно, будут касаться представителей российского руководства, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN. При этом, по информации телеканала, эти санкции могут быть введены уже на следующей неделе. Ранее CNN сообщал, что об антироссийских санкциях, связанных с обвинениями США в адрес РФ во вмешательстве в американские выборы 2020 года, Вашингтон, возможно, объявит на грядущей неделе.

Также в среду министерство торговли США сообщило, что с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия. Однако рубль почти не отреагировал на эту новость, так как она уже учтена в его котировках. О намерении ввести новые антироссийские ограничения из-за отравления оппозиционно политика Алексея Навального сообщалось в начале месяца.

После вступления в силу новых мер Минторг США будет руководствоваться "презумпцией отказа", рассматривая заявки на лицензию на экспорт в Россию предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности. "Презумпция отказа" означает, что вероятность одобрения заявок - минимальная.

Некоторые категории экспорта и реэкспорта все же будут разрешены. В этот список попала продукция, необходимая для безопасности полетов гражданских пассажирских самолетов и поддержания правительственного космического сотрудничества, а также экспорт дочерним филиалам, полностью принадлежащим американским компаниям и другим иностранным филиалам американских компаний, находящихся в США. Кроме того, до 1 сентября исключением из экспортных ограничений будет продукция, необходимая для космических запусков.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, рубль в среду слабеет сильнее других валют развивающихся стран, теряя заметно более 1%, после политических заявлений американского президента, усиливающих санкционные риски. "Тем не менее, мы не ждем существенных экономических санкций, в том числе и ограничений на госдолг, поэтому диапазон 73,5-74,5 руб./$1 остается актуальным для рубля, а в случае позитивных итогов заседания ФРС курс может вновь быть до 73 руб./$1", - подчеркивает Кадулин.

"Президент США Джо Байден заявил в интервью ABC, что президент РФ заплатит за вмешательство в выборы в США в 2020 году. Конкретная сумма не называется, но, пожалуй, это одно из первых конкретизированных высказываний в адрес главы российского государства. Таким образом, торговля в рубле вновь возвращается в режим реагирования на высказывания политических фигур, что носит предсказуемо хаотичный характер. В глобальном контексте индекс доллара повышался на 0,1% - до 91,95 пункта. (. . .) Соответственно, слабость рубля является логичным отражением внешней ситуации, а очередные заявления из США лишь усиливают глобальную тенденцию. Впрочем, на рынке уже многие высказывают мнение о том, что объем и содержание рестрикций стали столь обширные, что просчитывать их влияние на курс становится бесполезным занятием", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

В центре внимания инвесторов на этой неделе остаются итоги заседаний Федеральной резервной системы США и Банка России. Результаты двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду вечером (21:00 МСК), ЦБ РФ - в пятницу. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия в США нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн. Кроме того, инвесторы пытаются понять, когда ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику, поэтому особое внимание будет приковано к пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Пауэлл вряд ли будет конкретен, но его выступление может оказать влияние на и без того волатильный рынок облигаций, что, в свою очередь, повлияет на рынок акций, отмечает CNBC.

По словам Кадулина, мировые рынки в напряжении ждут итогов заседания ФРС, и в этой связи рисковые активы оказались под давлением к среде из-за растущих доходностей американских казначейских облигаций. "За десятилетние бумаги дают 1,66% годовых, а в целом рост доходностей вызван инфляционными ожиданиями из-за восстановления экономической активности и стимулирующих мер правительства, также инфляцию к росту подталкивают цены сырьевых товаров. Поэтому именно риторика ФРС в вопросе роста доходностей будет главной для рынка", - говорит Кадулин.

Он полагает, что американский регулятор продолжит придерживаться позиции, что рост доходностей отображает ожидания восстановления экономики, а инфляционные риски останутся низкими и контролируемыми. "Мы ожидаем также, что ФРС в очередной раз отметит, что при сильном росте цен у регулятора есть все инструменты для борьбы с инфляцией. Кроме того, рынок обратит внимание на обновленный макроэкономический прогноз и "dot plot" – точечный график персональных ожиданий членов совета директоров, так как пока только один человек ожидает повышения ставки в следующем году. Также рынки ждут продления некоторых послаблений для банков, отмена которых в конце месяца может привести к распродаже казначейских облигаций и дальнейшему росту доходностей", - отмечает Кадулин.

Заседание совета директоров по денежно-кредитной политике ЦБ РФ пройдет в пятницу, 19 марта. Игроки продолжают прогнозировать возможные действия регулятора, тем более что ранее на прошлой неделе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью одному из российских изданий, что Банк России не исключает повышения ставки уже в 2021 году. По ее словам, действия регулятора будут зависеть от поступающих данных.

На предыдущем заседании, состоявшемся 12 февраля 2021 года, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года).

"Несмотря на продолжающиеся высокие темпы инфляции и ястребиную риторику членов совета директоров Банка России, на предстоящем 19 марта заседании Банк России, с высокой вероятностью, оставит ключевую ставку неизменной. При этом регулятор сохранит риторику, направленную на сохранение ожиданий роста ставок в целях увеличения ставок по депозитам населения, ограничения оттока средств населения в сложные финансовые инструменты с негарантированным доходом, а также подготовки рынка к возможным изменениям в ДКП в будущем. Впоследствии мы ожидаем замедления текущих темпов инфляции, в связи с чем Банк России может не начать цикл ужесточения ДКП и сохранить ключевую ставку на неизменном уровне до конца года", - говорит старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Нефть

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в среду уменьшилась на 1,02% - до $67,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,97% - до $64,17 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 472 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 255 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 3,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Platts в среднем прогнозировали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 марта на 14 копеек, до 73,1019 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,59 копейки, до 86,9693 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 56,94 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,4088 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 75,99 копейки и составил 73,5783 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 993,749 млн, из которых $818,128 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 175,621 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 38,98 копейки, до 87,367 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 74,37 копейки и составил 87,5934 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR554,852 млн, из которых EUR251,337 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR303,515 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,3% и 4,4% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,7% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 6 б.п. - до 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 7 б.п. - до 5,0% годовых.