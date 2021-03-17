Источник сообщил об оценке стоимости "Якутского СПГ" в $30-35 млрд

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Стоимость проекта "Якутский СПГ" оценивается в $30-35 млрд, сообщил журналистам источник, знакомый с проектом.

В настоящее время компания "А-Проперти" закончила pre-FEED проекта, по итогам FEED стоимость может уточняться.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, разработчик pre-FEED - компания Technip - заложил в проект лицензию американской APCI.

В настоящее время компания ведёт переговоры с Минэнерго РФ о получении лицензии на экспорт СПГ, сообщил журналистам заместитель генерального директора по добыче и переработке "ЯТЭК" Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что проект планируется реализовать двумя этапами. На первом этапе компания намерена построить СПГ-завод на 8,9 млн т СПГ в год (двумя очередями по 4,5 млн т/г), производство конденсата составит 0,8 млн т/г, за это время будет построен газопровод из Якутии в с.Аян Хабаровского края протяженностью 1358 км с двумя компрессорными станциями (еще одну предполагается добавить на втором этапе), будет пробурено более 100 скважин, которые обеспечат добычу 15 млрд куб. м газа в год. На втором этапе СПГ-мощности вырастут до 18 млн т/г, а по конденсату - до 1,5 млн т/г, добычные мощности - до свыше 28 млрд куб. м газа в год.