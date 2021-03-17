Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Источник сообщил об оценке стоимости "Якутского СПГ" в $30-35 млрд

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Стоимость проекта "Якутский СПГ" оценивается в $30-35 млрд, сообщил журналистам источник, знакомый с проектом.

В настоящее время компания "А-Проперти" закончила pre-FEED проекта, по итогам FEED стоимость может уточняться.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, разработчик pre-FEED - компания Technip - заложил в проект лицензию американской APCI.

В настоящее время компания ведёт переговоры с Минэнерго РФ о получении лицензии на экспорт СПГ, сообщил журналистам заместитель генерального директора по добыче и переработке "ЯТЭК" Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что проект планируется реализовать двумя этапами. На первом этапе компания намерена построить СПГ-завод на 8,9 млн т СПГ в год (двумя очередями по 4,5 млн т/г), производство конденсата составит 0,8 млн т/г, за это время будет построен газопровод из Якутии в с.Аян Хабаровского края протяженностью 1358 км с двумя компрессорными станциями (еще одну предполагается добавить на втором этапе), будет пробурено более 100 скважин, которые обеспечат добычу 15 млрд куб. м газа в год. На втором этапе СПГ-мощности вырастут до 18 млн т/г, а по конденсату - до 1,5 млн т/г, добычные мощности - до свыше 28 млрд куб. м газа в год.

Якутский СПГ

Новости

Падение рынка акций РФ стало рекордным за 3 месяца из-за санкционных рисков

Рынок акций РФ ускорил снижение после заявлений Байдена о России

Силуанов не исключил вложения части средств ФНБ в золото

Силуанов не исключил вложения части средств ФНБ в золото

Минсельхоз отметил неготовность многих типографий к маркировке молочной продукции

Реструктуризация кредита Минску сократит поступления в бюджет на $19,3 млн

Минэнерго отвергло предупреждение Счетной палаты о повторении топливного кризиса

Минэнерго отвергло предупреждение Счетной палаты о повторении топливного кризиса

Счетная палата передала ФСБ данные о ситуации с долгом Мордовии

Нефть подорожала на данных о неожиданном сокращении запасов в США

Нефть подорожала на данных о неожиданном сокращении запасов в США

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Тиньков заявил, что группе "Тинькофф" пора думать о международном бизнесе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');