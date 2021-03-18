"Лента" проведет "День инвестора"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" в четверг проведет "День инвестора" и представит новую стратегию развития.

Перед инвесторами и аналитиками выступят председатель совета директоров "Ленты" и ее основной бенефициар Алексей Мордашов, гендиректор Владимир Сорокин, финансовый директор Руд Педерсен и директор по стратегии Анастасия Волохова.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Кроме гипермаркетов компания также развивает формат супермаркетов. По итогам 2020 года выручка ритейлера выросла на 6,7%, до 445,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 17,4 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,1 млрд рублей годом ранее. На конец декабря под управлением компании было 254 гипермаркета и 139 супермаркетов общей торговой площадью более 1,5 млн кв. м.

Весной 2019 года "Севергрупп" Мордашова приобрела 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, а затем увеличила свою долю до 78%, выкупив акции у миноритариев (на покупку "Ленты" тогда также претендовал "Магнит"). Стоимость одной бумаги и в рамках сделки с TPG и ЕБРР, и в рамках оферты миноритариям составила $3,6. Таким образом, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

Почти столько же "Лента" стоит и сейчас: исходя из цены закрытия на LSE 16 марта ($3,56 за GDR), капитализация компании составляла $1,74 млрд.

"Лента" провела IPO в феврале 2014 года. Его объем составил $952 млн. В 2015 году "Лента" провела два SPO: в марте компания привлекла $225 млн, еще $150 млн - в октябре. Бумаги "Ленты" торгуются на Лондонской фондовой бирже и на "Московской бирже". Free float составляет 21,04%.

В год, предшествующий смене акционеров, "Лента" столкнулась с замедлением роста продаж и осталась без гендиректора, который руководил компанией почти 10 лет (в декабре 2018 года Ян Дюннинг ушел из "Ленты", чтобы в январе вступить в должность президента "Магнита"). До сентября 2020 года "Ленту" возглавлял Герман Тинга (бывший коммерческий директор), в сентябре на должность генерального директора был назначен Сорокин, который ранее работал коммерческим директором "Магнита" и гендиректором сети супермаркетов "Перекресток" (X5 Retail Group).

Со времен смены акционеров компания не объявляла ни о среднесрочных планах, ни о каких-либо масштабных проектах. Мордашов говорил, что верит в потенциал "Ленты" в условиях трансформации ритейла. "Мы видим изменение парадигмы в розничной торговле. Мы считаем, что мы - это мир в целом и Россия, в частности, - находимся на пороге изменений модели в розничной торговле. Наверняка, розничная торговля должна быть более комфортной для клиентов, более удобна, наверняка, в значительно большей степени полагаться на продажу через интернет, на онлайн-торговлю", - говорил глава совета директоров "Ленты" в январе прошлого года - до того, как Россию затронула пандемия и подстегнула развитие отечественной онлайн-торговли. До покупки "Ленты" у "Севергрупп" уже был актив в розничной торговле - онлайн-гипермаркет "Утконос", также специализирующийся на продаже продуктов питания. Объединять эти два актива "Севергрупп" не планировала. "Мы понимали, что "Утконоса" недостаточно, чтобы реализовать правильную бизнес-модель в торговле. Нам нужен был масштаб. И как раз "Лента" оказалась тем предприятием, который дает нам нужный масштаб. Кроме того, "Лента" была очень привлекательна для нас после анализа рынка как компания с очень развитыми технологиями, с цифровыми технологиями, со способностью правильно оперировать данными", - говорил Мордашов. "Лента" начала развивать онлайн-продажи в ноябре 2019 года, запустив экспресс-доставку "Ленточка" (кроме собственных сервисов ритейлер работает с агрегаторами доставки, в том числе "Сбермаркетом" и igooods). По итогам 2020 года онлайн-продажи ритейлера выросли в 6,7 раза, до 6,269 млрд рублей с 942 млн рублей в 2019 году.

При новом акционере "Лента" также сменила место регистрации: в начале 2020 года - с Британских Виргинских островов на Кипр, а в июле акционеры ритейлера одобрили смену регистрации с Кипра на Россию.

Редомициляция в РФ завершилась в феврале этого года: головная компания "Ленты" (теперь - МКПАО "Лента") была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Перерегистрация в РФ, в частности, даст "Ленте" возможность применять 5%-ную ставку к удерживаемому налогу на дивиденды, выплачиваемые в пользу нероссийских акционеров, сообщал ритейлер.

"Лента" еще ни разу в своей публичной истории не платила дивиденды (однако компания объявляла о таких планах еще до смены акционеров).

Финдиректор "Ленты" Педерсен в прошлом году говорил, что компания может выплатить дивиденды по итогам работы за 2020 год.