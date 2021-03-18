Пауэлл сообщил, что американская экономика восстанавливается после кризиса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американская экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, быстрее, чем ожидалось, занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя Федеральной резервной системы (ФРС) уже в этом году, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл.

Тем не менее, время для сокращения объемов стимулирования еще не пришло, сказал он в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

"Вместе с общей экономической активностью существенно улучшились и условия на рынке труда США. В феврале число рабочих мест увеличилось на 379 тыс., и сфера развлечений, а также гостиничный бизнес восстановили почти две трети потерянных в декабре и январе рабочих мест", - отметил Пауэлл. Однако, по его словам, число рабочих мест в американской экономике по-прежнему на 9,5 млн ниже докризисного уровня.

Инфляция в США остается ниже 2%, но в следующие несколько месяцев темпы роста потребительских цен в годовом выражении ускорятся, с учетом низкой базы для сравнения в марте и апреле 2020 года, заявил Пауэлл.

"Помимо "эффекта базы", поддержать цены может быстрый рост потребительских расходов, который произойдет в том случае, если экономика продолжит открываться, - отметил он. - Тем не менее, это окажет лишь краткосрочное влияние на инфляцию".

"Мы по-прежнему считаем целесообразным сохранять базовую ставку на текущем уровне - 0-0,25% - до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости, а инфляция не достигнет 2% и не будет стремиться к тому, чтобы быть умеренно выше этого уровня некоторое время", - сказал Пауэлл.

Временный подъем инфляции выше 2%, который, как ожидается, произойдет уже в текущем году, не будет означать достижение указанных условий, отметил он.

"Экономика США по-прежнему далека от наших целей в плане занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения значительного прогресса в движении к ним", - заявил Пауэлл.

Таким образом, время говорить о сворачивании стимулов еще не пришло, сказал он.

"Мы говорили, что продолжим выкупать активы прежними темпами до тех пор, пока не увидим существенного прогресса, и это должен быть реальный прогресс, а не прогнозы. В этом заключается разница с нашим предыдущим подходом", - отметил он.

Комментируя вопрос роста доходностей US Treasuries, Пауэлл повторил тезис, изложенный ранее в этом месяце. "Я беспокоился бы в случае беспорядочной динамики рынков и устойчивого ужесточения финансовых условий, которые угрожали бы достижению наших целей", - сказал он.

Пауэлл сообщил также, что в ближайшие дни Федрезерв сделает объявление, касающееся требований к резервному капиталу крупнейших банков США. В начале апреля прошлого года ФРС объявила о временном - сроком на 1 год - смягчении требований к резервному капиталу, стремясь улучшить возможности фининститутов в плане кредитования потребителей и бизнеса. Изменения коснулись так называемого "дополнительного финансового рычага" - резервного капитала, который, в соответствии с требованиями ФРС, вступившими в силу в 2013 году, должен составлять не менее 3% от суммы активов банков.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 16-17 марта, а также пообещала ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.