Газомоторная сеть "Газпрома" будет заряжать электромобили

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ООО "Газпром газомоторное топливо" – оператор "Газпрома" по развитию сети заправки газомоторным топливом – расширяет сферу своих интересов до сегмента электромобилей.

Как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", ООО заявило в уставных документах новый дополнительный вид деятельности – "деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями".

Также в марте 2021 года "Газпром газомоторное топливо" зарегистрировало представительство в Хабаровске (теперь у компании четыре представительства). Также есть в Ростове-на-Дону; два представительства зарегистрированы в 2020 году – в Белгороде и Калининграде.

У компании 7 филиалов: Северо-Западный (Санкт-Петербург), Южный (Краснодар), Центральный (Москва, поселок Газопровод), Сибирский (Томск), Уральский (Екатеринбург), Средневолжский (Казань) и зарегистрированный в 2020 году Приволжский (Нижний Новгород).

В настоящее время в управлении "Газпром газомоторное топливо" находится более 350 объектов газозаправочной инфраструктуры, сообщается в справке на сайте компании.