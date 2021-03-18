ЦБ Бразилии повысил базовую ставку впервые за шесть лет

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Центральный банк Бразилии повысил базовую процентную ставку SELIC сразу на 75 базисных пунктов - до 2,75% годовых.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 50 б.к., сообщает Trading Economics.

Решение было принято комитетом ЦБ по ставкам единогласно. До этого ставка находилась на историческом минимуме в 2% годовых с августа 2020 года.

Повышение стоимости кредитования произошло впервые почти за шесть лет - с июля 2015 года.

Комитет объяснил подъем ставки продолжающимся ростом цен на сырье, что на фоне ослабления курса нацвалюты оказывает влияние на инфляцию. При этом в сообщении отмечается, что на следующем заседании, если не произойдет значительного изменения прогнозов относительно роста потребительских цен или рисков, процесс постепенной нормализации денежно-кредитной политики продолжится аналогичными темпами.

Инфляция в стране достигла максимума за четыре года: в феврале она составляла 5,2%. За последние три месяца бразильский реал подешевел примерно на 10% относительно доллара США.

Следующее заседание бразильского ЦБ, по итогам которого будет приниматься решение о размере базовой ставки, пройдет в начале мая.