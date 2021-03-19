ВТБ профинансировал достройку Hyatt в Ростове-на-Дону

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что открыл кредитную линию на 2 млрд рублей для завершения строительства отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону.

Кредитная линия открыта для ООО "МКЦ-Девелопмент" (входит в группу компаний "Агроком") сроком на семь лет. 2 млрд рублей предоставляются для завершения строительства и оснащения пятизвездочного отеля на 188 номеров и 29 апартаментов. Гостиница должна быть сдана в эксплуатацию в июне 2021 года. Общий объем инвестиций в проект превысит 9,5 млрд рублей.

"Группа Агроком" в марте 2018 года стала оператором по достройке отеля Hyatt в Ростове-на-Дону на основании договора, заключенного с инвестиционной компанией ВЭБа - "ВЭБ Капиталом". Согласно документу, холдинг должен был выкупить задолженность прежнего заказчика строительства центра - "МКЦ-РосЕвроДевелопмент", выступавшего ранее партнером и заемщиком группы ВЭБ. Договор рассчитан на семь лет, его финансовые условия не разглашались.

В апреле 2019 года группа "Агроком" возобновила строительство конгресс-центра с отелем Hyatt Regency Rostov-Don Plaza.