Х5 в этом году трансформирует онлайн-гипермаркет в маркетплейс

Ритейлер планирует запустить его во всех городах-миллионниках

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - X5 Retail Group в 2021 году начнет трансформировать свой онлайн-гипермаркет "Перекресток впрок" в FMCG-маркетплейс и планирует увеличить ассортимент площадки до 112 тыс. SKU (товарных единиц).

Предполагается, что в структуре ассортимента площадки четверть (28 тыс. SKU) составит ассортимент маркетплейса, 84 тыс. SKU - собственное предложение, сообщается в годовом отчете Х5.

О планах создать маркетплейс на базе "Перекрестка впрок" Х5 объявила в ходе Дня инвестора в октябре прошлого года. Предполагается, что по модели 3PL (3PL - передача логистических функций третьей стороне) на площадке будут представлены товары в смежных с продуктами категориях - это детские товары, зоотовары, бытовая химия, хозтовары и другие товары для дома.

В 2020 году ассортимент "Перекрестка впрок" вырос до 50 тыс. SKU с 27 тыс. SKU в 2019 году.

В 2021 году Х5 также планирует запустить свой онлайн-гипермаркет во всех городах-миллионниках РФ.

Кроме того, в 2021 году "Перекресток впрок" должен выйти на положительный уровень EBITDA (без учета бизнеса маркетплейса), планирует Х5.

Компания запустила свой онлайн-магазин осенью 2017 года в Москве. В 2018 году сервис вышел на рынок Санкт-Петербурга. В настоящее время онлайн-гипермаркет работает в 12 регионах, доставка осуществляется с пяти дарксторов (dark store - магазин-склад для обслуживания онлайн-заказов).

В 2020 году выручка "Перекрестка впрок" выросла более чем в три раза, до 13,271 млрд рублей с 4,31 млрд рублей в 2019 году. Количество заказов увеличилось в 2,6 раза, до 3,618 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года компания также стала лидером в сегменте e-grocery с долей рынка в 12,6%, по оценке InfoLine. Кроме онлайн-гипермаркета Х5 развивает экспресс-доставку из своих магазинов "Пятерочка" и "Перекресток".