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Лавров счел необходимым для России отходить от использования доллара

Кроме того, по мнению главы российского МИДа, РФ и КНР нужно сокращать использование международных платежных систем

Лавров счел необходимым для России отходить от использования доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности, использование альтернативных доллару мировых валют и отказ от международных платежных систем. Интервью министра китайским СМИ было опубликовано на сайте МИД РФ.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров.

Также российский министр призвал "отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем". Он пояснил, что жизнь заставляет Россию и Китай "выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры".

"Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР - это просто неумно", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ 22 марта начинает зарубежную поездку в Азию. 22-25 марта Лавров посетит Китай и Южную Корею.

23 марта в городе Гуйлинь пройдут его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

24 марта в Сеуле Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов, а на следующий день проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.

Россия Сергей Лавров

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