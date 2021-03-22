Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,17-74,38 руб./$1, по итогам первых пяти минут торгов курс составил 74,3 руб./$1 (+18,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,35 руб./EUR1 (+13 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16 копеек к уровню закрытия 19 марта, до 80,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,1 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 8,3 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение рубля к доллару и евро на старте торгов 22 марта связано, прежде всего, с негативной динамикой нефтяных цен, отмечаемой утром в понедельник, а также наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, что свидетельствует об охлаждении у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и соответствующего снижения спроса на валюты развивающихся стран.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:05 (мск) составила $64,16 за баррель, что на 0,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,21 за баррель, что на 0,34% ниже уровня на закрытие рынка 19 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют смешанную динамику вслед за разнонаправленными изменениями американских фондовых индикаторов; японский Nikkei 225 теряет порядка 2%, при этом китайский CSI 300 растет на 0,7%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,08%.

Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос. При этом акции американских банков заметно подешевели после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила, что не будет продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Эта мера, введенная в связи с началом пандемии, позволяла банкам исключать казначейские облигации и депозиты в ФРС из расчета коэффициента финансового левериджа, отмечает CNBC.

Трейдеры предупреждают, что решение ФРС может иметь негативные последствия, если банки в ответ начнут продавать казначейские облигации. Это может привести к еще большему росту доходности US Treasuries. При этом наблюдаемое в последние месяцы повышение базовых процентных ставок может отражать уверенность в экономическом восстановлении США и опасения по поводу роста инфляции, считают эксперты.