"Магнит" зарегистрирует новый бренд для сегмента товаров для ремонта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - АО "Тандер" (основная операционная "дочка" ритейлера "Магнит") подало в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака "Магнит Мастер", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Магнит" планирует выход в сегмент товаров для дома и ремонта, сообщил "Коммерсанту" источник, работающий с розничными сетями. Подробностей он не раскрыл.

В "Магните" изданию заявили, что постоянно смотрят на различные ниши на розничном рынке и не исключают в будущем эксперименты с новыми форматами.

"Магнит" - второй по выручке и первый по количеству магазинов ритейлер в России. В отличие от ближайших конкурентов, "Магнит" развивает и непродовольственные форматы - сеть магазинов дрогери (косметики и бытовой химии) "Магнит Косметик", а также аптеки.

На конец 2020 года под управлением ритейлера находилось 21,564 тыс. магазинов, включая 14,911 тыс. магазинов "у дома", 470 супермаркетов и 6,183 тыс. магазинов дрогери. Дрогери - самая быстро растущая сеть ритейлера: по итогам прошлого года розничная выручка формата выросла на 22,4%, до 134,272 млрд рублей (продажи магазинов "у дома" выросли на 13,8%, до 1,161 трлн рублей, общая розничная выручка компании - на 13,3%, до 1,51 трлн рублей). Пилотные проекты, которые запускал "Магнит" в последнее время, ограничивались продовольственными форматами (например, в прошлом году ритейлер начал открывать "жесткие" дискаунтеры "Моя цена", в этом году начал тестировать формат киосков).

По оценке InfoLine, которую приводит "Коммерсант", объем российского рынка DIY по итогам 2020 года составил 1,7 трлн рублей.

Этот сегмент все еще слабо консолидирован, и "Магнит" в короткие сроки может стать здесь основным игроком, как, например, это случилось на рынке продажи парфюмерии, сказал изданию гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров (в 2018 году сеть "Магнит Косметик" обошла многолетнего лидера этого рынка "Л'Этуаль").