Российские банки в феврале увеличили средства юрлиц на 2%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские банки в феврале 2021 года нарастили средства юрлиц на 2% (или на 647 млрд рублей) - до 33,523 трлн рублей после роста на 0,5% в январе, следует из комментария ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Средства населения в российских банках в феврале текущего года выросли на 0,4% (или на 118 млрд рублей) - до 32,123 трлн рублей после сезонного снижения в январе (на 2,7%).

ЦБ отмечает, что в феврале текущего года росли как рублевые средства юрлиц (на 384 млрд рублей), так и валютные (на $3,4 млрд, или на 262 млрд рублей в рублевом эквиваленте). Приток обеспечили главным образом компании нефтегазовой и энергетической отраслей, говорится в комментарии. Прирост портфеля обеспечен системно значимыми кредитными организациями (+673 млрд рублей).

Что касается средств физлиц, то в феврале росли текущие счета (+321 млрд рублей, или +2,9%), в то время как срочные вклады снижались (-202 млрд рублей, или -1,0%), в том числе из-за низких депозитных ставок. Одновременно с ускорением ипотечного кредитования в феврале активно росли средства населения на счетах эскроу (+154 млрд рублей, или +12,5%), ежемесячный приток которых практически достиг значений ноября-декабря 2020 года (около 170 млрд рублей).

ЦБ отмечает, что в феврале наблюдался значительный прирост государственных средств (+1,6 трлн рублей, или +41%), в частности, со стороны Федерального казначейства после поступлений в бюджет основных ненефтегазовых налогов (НДС, НДФЛ, налог на прибыль) и в связи с переходом на единый казначейский счет, что позволило ведомству увеличить объем средств, доступных к размещению. На фоне поступления средств Федерального казначейства банки почти полностью погасили обязательства по репо перед Банком России (на 1,1 трлн рублей).