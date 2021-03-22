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Компания экс-министра связи РФ получила контроль в производителе решений IP-телефонии "Агат РТ"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - АО "Рутек", основателем и владельцем которой является экс-министр связи РФ Леонид Рейман, 15 марта вошло в капитал ООО "Агат Софт", получив в нем 51%, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Как рассказал "Интерфаксу" представитель Реймана, доля была выкуплена у владельцев компании; сумма сделки не раскрывается.

Оставшаяся доля "Агат Софт" распределена между ее учредителями - 39,2% у Юрия Анисимова и 9,8% у Дмитрия Ветохина (является гендиректором ООО).

По словам отраслевого источника, сумма сделки составила около 100 млн рублей.

ООО "Агат Софт" - основное юрлицо бренда "Агат - Российские Технологии" (Агат РТ), который существует с 1997 года и специализируется на разработке решений IP-телефонии. Компания предлагает продукты в области IP-АТС, записи телефонных разговоров, оповещения по телефону и SMS, платы и устройства компьютерной телефонии, а также сопутствующее оборудование.

По данным источника "Интерфакса", выручка "Агат РТ" по итогам 2020 года составила около 160 млн рублей.

В результате сделки "Агат РТ" получит дополнительные финансовые и технологические ресурсы, необходимые для развития продуктов и сервисов, в том числе на основе российской электронной компонентной базы, говорится в пресс-релизе "Рутек".

Сделка не только позволит интегрировать решения "Агат РТ" с продуктами "Рутек", но и открывает потенциальную возможность синергии с российской операционной системой "ROSA Linux", разработчиком которой является другой актив Реймана - ООО "НТЦ ИТ РОСА".

Рейман основал "Рутек" в 2015 году. На сайте компании говорится, что она является производителем вычислительной техники и телеком-оборудования (IP-камеры, цифровые радиостанции, цифровые АТС, ноутбуки); продукция является альтернативой импортным решениям и производится на собственных мощностях в Зеленограде.

"Рутек" также приобрел ряд дистрибьюторов, в том числе оборудования торговой марки "Агат РТ". В состав акционеров дистрибьюторских компаний вошли совладельцы "Агат РТ".

Одной из таких компаний стало ООО "Инфо-Телеком", в котором "Рутек" купил 51% акций, а Анисимов и Ветохин - 39,2% и 9,8%, соответственно, следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Актив был приобретен у Марии Бобцовой, которая является учредителем и гендиректором компании.

"Инфо-Телеком" основано в 2017 году, выручка компании в 2019 году составила 89,9 млн рублей, чистая прибыль - 3,5 млн рублей.

Леонид Рейман Рутек Агат Софт

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