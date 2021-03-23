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В Минтрансе допустили укрепление финположения "Аэрофлота" через IPO "Победы"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Выход на IPO авиакомпании "Победа" может быть одним из потенциальных способов укрепления финансового положения "Аэрофлота", считает министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Вот я вам сказал, что мы $50 млн вложили - "Победа" стоит сейчас больше $1 млрд, если ее продавать. Это оценка не наша, это оценка рейтинговых агентств. Поэтому "Аэрофлот", если не дай бог что-то, он может часть "Победы" просто реально продать в рынок - там, на IPO", - заявил Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству во вторник.

"Уже IPO возможно, 6 лет прошло (с момента создания "Победы" - ИФ). Понимаете, он ("Аэрофлот" - ИФ) может выручить деньги", - добавил министр.

О возможном размещении до 25% акций "Победы" Савельев публично заявлял еще будучи гендиректором "Аэрофлота". Этот вопрос прорабатывается с "некоторыми отечественными банками", говорил он в интервью "Интерфаксу" в 2019 году. Конкретных сроков предполагаемого IPO Савельев не называл. Как вариант рассматривается продажа пакета "Победы" стратегическому инвестору, отмечал он.

Сменивший Савельева на посту главы "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в недавнем интервью РБК сообщил, что вопроса IPO "Победы" нет в повестке компании. Это "сложный вопрос, да и рынок перевозок сейчас очень низкий", заявил новый CEO "Аэрофлота".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания, на 100% принадлежит "Аэрофлоту". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800. В прошлом году "Победа" перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией в РФ.

Аэрофлот Виталий Савельев Победа

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