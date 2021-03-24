"Газпром ВНИИГАЗ" присоединит "Тюменский экспериментальный завод"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт "Газпрома" ООО "Газпром ВНИИГАЗ" присоединит "Тюменский экспериментальный завод", который сейчас входит в другую компанию группы - ООО "Газпром проектирование".

По сообщению "Газпрома", совет директоров ПАО согласовал участие головной компании в ООО "Тюменский экспериментальный завод", создаваемого путем выделения из ООО "Газпром проектирование", а также прекращение участия ПАО "Газпром" в ООО "Тюменский экспериментальный завод", реорганизуемом в форме присоединения к ООО "Газпром ВНИИГАЗ".

Ранее сообщалось, что ВНИИГАЗ также зарегистрировал филиал в Тюмени - по тому же адресу (ул. 5-й км Старого Тобольского Тракта, д. 6), где находится экспериментальный завод.

В прошлом году генеральный директор ВНИИГАЗа Максим Недзвецкий сообщал, что институт готовится присоединить к себе производственный актив: "ВНИИГАЗ развивается, делает шаг вперед, и мы планируем существенно усилить наши производственные возможности. Уже с начала следующего года в состав ВНИИГАЗа вливается производственный актив. С точки зрения численности на треть увеличивается численность рабочего персонала".

В 2019 году выручка ООО достигла 3,905 млрд рублей (+81% к 2018 году). Среднесписочная численность персонала в 2019 году выросла на 18 единиц - до 1323 человек.

Тюменский экспериментальный завод создан в 1986 году. Был подразделением ООО "ТюменНИИгипрогаз", вместе с которым вошел в состав холдинга "Газпром проектирование". Завод выпускает крупноблочное оборудование заводской готовности для нужд ТЭК: газораспределительные пункты и станции; блоки подготовки пускового топливного газа для компрессорных станций и электростанций; установки комплексной подготовки газа и конденсата; факельные установки, теплообменники и сепараторы. У ВНИИГАЗа есть филиал в Ухте, Лаборатория промысловых исследований в Вуктыле, Отдел разработки и экспертизы нормативных документов в Казани, Отдел исследования пластовых флюидов в Ленске, группа по взаимодействию с ПАО "Газпром" в Санкт-Петербурге.